Arka Sokaklar'ın Murat Komiser'i şimdi tanınmaz halde! Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş maneviyata yöneldi! Son hali...

Survivor yarışmasıyla tanınan ardından Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Murat Komiser karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Uğur Pektaş, rol arkadaşı Gamze Özçelik ile 2008 yılında evlenmişti. Çiftin bu evliliğinden Murathan isminde bir oğulları olmuştu. 2011 yolunda yollarını ayıran Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş, artık bambaşka bir hayat yaşıyor. Oyunculuğu bırakan Pektaş ise son haliyle gündem oluyor. İşte maneviyata yönlen Uğur Pektaş yıllar içinde bakın nasıl değişmiş...