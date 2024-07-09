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Arka Sokaklar'ın Murat Komiser'i şimdi tanınmaz halde! Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş maneviyata yöneldi! Son hali...

Survivor yarışmasıyla tanınan ardından Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Murat Komiser karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Uğur Pektaş, rol arkadaşı Gamze Özçelik ile 2008 yılında evlenmişti. Çiftin bu evliliğinden Murathan isminde bir oğulları olmuştu. 2011 yolunda yollarını ayıran Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş, artık bambaşka bir hayat yaşıyor. Oyunculuğu bırakan Pektaş ise son haliyle gündem oluyor. İşte maneviyata yönlen Uğur Pektaş yıllar içinde bakın nasıl değişmiş...

ahaber.com.tr
Giriş: 09.07.2024 09:51 Güncelleme: 09.07.2024 09:51
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Arka Sokaklar’ın Murat Komiser’i şimdi tanınmaz halde! Gamze Özçelik’in eski eşi Uğur Pektaş maneviyata yöneldi! Son hali...

Arka Sokaklar dizisinde Murat Komiser karakteriyle hafızalara kazınan Uğur Pektaş'ın son hali, yorum yağmuruna tutuldu.

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Arka Sokaklar’ın Murat Komiser’i şimdi tanınmaz halde! Gamze Özçelik’in eski eşi Uğur Pektaş maneviyata yöneldi! Son hali...

Uğur Pektaş, 2005 yılında Survivor Türkiye yarışmasında birinci olarak oyunculuğa adım atmış ve Türk televizyon dünyasında tanınmış bir isim olmuştur. Kuşdili ve Düşler ve Gerçekler gibi dizilerde önemli roller üstlenen Pektaş, Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Murat Komiser karakteriyle izleyicilerin gönlünde taht kurdu.

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Arka Sokaklar’ın Murat Komiser’i şimdi tanınmaz halde! Gamze Özçelik’in eski eşi Uğur Pektaş maneviyata yöneldi! Son hali...

2008 yılında ünlü oyuncu Gamze Özçelik ile hayatını birleştirmiş çiftin bu evlilikten Murathan Pektaş adını verdikleri bir de oğulları olmuştu.

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Arka Sokaklar’ın Murat Komiser’i şimdi tanınmaz halde! Gamze Özçelik’in eski eşi Uğur Pektaş maneviyata yöneldi! Son hali...

Şöhretin zirvesindeyken bambaşka bir hayata yönelen Uğur Pektaş değişimi ile herkesi şaşırtıyor. Gamze Özçelik de Uğur Pektaş da kendilerini maneviyata verdi.

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Arka Sokaklar’ın Murat Komiser’i şimdi tanınmaz halde! Gamze Özçelik’in eski eşi Uğur Pektaş maneviyata yöneldi! Son hali...

Oğlu Murathan ile sık sık paylaşımlar yapan Pektaş'ın son halini görenler şaştı kaldı.