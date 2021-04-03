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Adını Feriha Koydum'un Cansu'suydu! Sedef Şahin'in son haliyle şok etti!

Adını Feriha Koydum dizisinde canlandırdığı Cansu karakteriyle hafızalara kazınan Sedef Şahin, son haliyle şaşkına çevirdi. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Şahin, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirdi. Bir hayli kilo verdiği görülen oyuncunun estetik yaptırdığı iddiası da gündeme geldi. İşte Sedef Şahin'in yıllar içinde yaşadığı büyük değişim...

Giriş Tarihi: 03.04.2021 14:20 Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 14:21
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Adını Feriha Koydum'un Cansu'suydu! Sedef Şahin'in son haliyle şok etti!

Yayınlandığı dönemde büyük ilgi gören Adını Feriha Koydum dizisinde Cansu karakterine hayat veren Sedef Şahin'in son hali şoke etti. Uzun süredir ekranda olmayan Sedef Şahin'in yüzündeki değişim takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Bir hayli kilo verdiği de görülen oyuncuyu görenler tanıyamadı. İşte Sedef Şahin'in inanılmaz değişimi…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Adını Feriha Koydum'un Cansu'suydu! Sedef Şahin'in son haliyle şok etti!

Engin Akyürek

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Adını Feriha Koydum'un Cansu'suydu! Sedef Şahin'in son haliyle şok etti!

Engin Akyürek

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Adını Feriha Koydum'un Cansu'suydu! Sedef Şahin'in son haliyle şok etti!

Filiz Akın

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Adını Feriha Koydum'un Cansu'suydu! Sedef Şahin'in son haliyle şok etti!

Filiz Akın