Adını Feriha Koydum'un Cansu'suydu! Sedef Şahin'in son haliyle şok etti!

Yayınlandığı dönemde büyük ilgi gören Adını Feriha Koydum dizisinde Cansu karakterine hayat veren Sedef Şahin'in son hali şoke etti. Uzun süredir ekranda olmayan Sedef Şahin'in yüzündeki değişim takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Bir hayli kilo verdiği de görülen oyuncuyu görenler tanıyamadı. İşte Sedef Şahin'in inanılmaz değişimi…