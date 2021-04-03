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Adını Feriha Koydum'un Cansu'suydu! Sedef Şahin'in son haliyle şok etti!
Adını Feriha Koydum dizisinde canlandırdığı Cansu karakteriyle hafızalara kazınan Sedef Şahin, son haliyle şaşkına çevirdi. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Şahin, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirdi. Bir hayli kilo verdiği görülen oyuncunun estetik yaptırdığı iddiası da gündeme geldi. İşte Sedef Şahin'in yıllar içinde yaşadığı büyük değişim...
Giriş Tarihi: 03.04.2021 14:20Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 14:21