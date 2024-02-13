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Adını Feriha Koydum'un Cansu'su Sedef Şahin oyunculuğu bıraktı! Yeni mesleğine tebrik yağdı! Artık bambaşka biri...

Bir dönemin popüler dizilerinden 'Adını Feriha Koydum'da Cansu karakteriyle hafızalara kazınan Sedef Şahin, yeni mesleğiyle gündem oldu. Genç oyuncu, son dönemde yeni bir kariyer rotasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Hayatında yepyeni bir sayfa açan Şahin'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma adeta beğeni ve yorum yağdı. İşte Sedef Şahin'in yeni mesleği...

Giriş Tarihi: 13.02.2024 15:38
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Adını Feriha Koydum’un Cansu’su Sedef Şahin oyunculuğu bıraktı! Yeni mesleğine tebrik yağdı! Artık bambaşka biri...

"Diriliş Ertuğrul" dizisinde "Maria" karakterine hayat veren Sedef Şahin, uzun bir süredir ekranda görünmüyordu. Şahin, sessizliğini bozarak yeni bir kariyer adımını takipçileriyle paylaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Adını Feriha Koydum’un Cansu’su Sedef Şahin oyunculuğu bıraktı! Yeni mesleğine tebrik yağdı! Artık bambaşka biri...

14 Mayıs 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Sedef Şahin, bir döneme damga vuran Adını Feriha Koydum dizinin yıldızlarından biriydi.

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Adını Feriha Koydum’un Cansu’su Sedef Şahin oyunculuğu bıraktı! Yeni mesleğine tebrik yağdı! Artık bambaşka biri...

Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un başrollerini paylaştığı 'Adını Feriha Koydum' dizisinde Cansu karakterine hayat veren Sedef Şahin, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

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Adını Feriha Koydum’un Cansu’su Sedef Şahin oyunculuğu bıraktı! Yeni mesleğine tebrik yağdı! Artık bambaşka biri...

Şahin, son olarak yeni mesleğiyle gündeme geldi.

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Adını Feriha Koydum’un Cansu’su Sedef Şahin oyunculuğu bıraktı! Yeni mesleğine tebrik yağdı! Artık bambaşka biri...

"BUGÜN İLK ADIMIMI ATTIM"

Şahin, yeni mesleğini sosyal medya hesabından şu şekilde duyurdu:

"Bugün yepyeni bir sayfa açıldı hayatımda ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde öğretim üyesi oldum ☺️ O kadar mutlu ve gururluyum ki…Yıldız hocamın,meleğimin bana vasiyetiydi öğrenci yetiştirmem ben de "hazır hissettiğimde söz hocam "demiştim. Bugün ilk adımımı attım ve ilk dersimizi yaptık.

Arayıp söyleyemedim,yanınıza koşamadım belki ama bizi izlediğinize eminim hocam🥹🩷Peki neden Bahçeşehir Üniversitesi? Çünki yıllardır çok hayran olduğum çiçek gibi bir rektörümüz var🙏🏻Elimi tutup , bana benden çok güvendiğini hep hissettiren rektörümüz kıymetli @esrahatipogluu_ na ,sevgiyle ekibine dahil edip kucak açan bölüm başkanımız @uluc.esen e ve heyecanla gözlerime bakan tüm öğrencilerime teşekkür ederim.Dilerim yolumuz uzun ve güzelliklerle dolu olur🙏🏻İlk gözağrılarım ve özel olacaksınız 🙏🏻 Çok yaşayın,sevgiyle,aşkla"