13 Şubat 2024, Salı
Adını Feriha Koydum'un Cansu'su Sedef Şahin oyunculuğu bıraktı! Yeni mesleğine tebrik yağdı! Artık bambaşka biri...
Bir dönemin popüler dizilerinden 'Adını Feriha Koydum'da Cansu karakteriyle hafızalara kazınan Sedef Şahin, yeni mesleğiyle gündem oldu. Genç oyuncu, son dönemde yeni bir kariyer rotasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Hayatında yepyeni bir sayfa açan Şahin'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma adeta beğeni ve yorum yağdı. İşte Sedef Şahin'in yeni mesleği...
Giriş Tarihi: 13.02.2024 15:38
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