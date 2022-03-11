Adı Sevgi’de “Güneş”li dakikalar! Ekran başına kilitleyecek
13 Mart Pazar akşamı saat 20.00'de atv'de ekran yolculuğuna başlayacak olan Adı Sevgi, izleyenleri derinden etkileyecek hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla olduğu kadar müzikleriyle de büyük beğeni toplayacak.
Giriş Tarihi: 11.03.2022
17:09 Güncelleme Tarihi: 11.03.2022
17:10
1.Bölüm Özeti:
Elif öğretmen idealist düşünceler içinde Sarpça'ya gelir. Okulda son derece başarılı bir kız olan Zeynep; kınasından kaçmış en sevdiği yere okuluna gelmiştir. Elif, Zeynep'i umutsuzluğun kıyısından alırken, Zeynep'in bölgenin en güçlü ve varlıklı ailesi olan Baykara ailesinin tek oğlu Volkan'la evlenmek zorunda bırakıldığını öğrenir.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Volkan ona takıntılı bir aşkla bağlanmıştır. Elif hemen Zeynep'i himayesine alır ve onu bu durumdan kurtarmak, okula geri döndürmek için harekete geçer. Ancak Volkan da Baykara ailesi de bu evliliğin gerçekleşmesi için inanılmaz büyük ve tehlikeli hamleler yapar.
Elif okuldaki ilk dersinde ise öğrencilerinin neredeyse hepsinin gizli ya da açık onun desteğine ihtiyacı olduğunu sezer. Bu sırada bir yanlış anlaşılma sonucu Baykara soyadını taşıyan Emir'le de tanışır. Daha ilk andan kıvılcımlar yaratan bu tanışma, Elif'i Emir'le birlikte Zeynep'i kurtarmak üzere harekete geçirir. Ancak olaylar hiç beklemedikleri biçimde onları bambaşka yerlere savurur…
Dizi, ünlü sanatçı Can Bonomo'nun sevilen eseri "Güneş"le başlıyor. Yeni görev yeri Sarpça'ya doğru arabasıyla yola çıkan Elif öğretmen (Gizem Güneş), Bonomo'nun "Güneş" şarkısını dinliyor.
Hedeflerini, ideallerini yeni bir kasabada, okulda gerçekleştirme hayalleri kuran Elif öğretmen, şarkının "Sen korkma yeniden doğar güneş" sözlerini tekrar tekrar dinleyerek azmini ve kararlılığını daha yolun başındayken hissettiriyor.