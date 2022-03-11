Adı Sevgi’de “Güneş”li dakikalar! Ekran başına kilitleyecek

Elif okuldaki ilk dersinde ise öğrencilerinin neredeyse hepsinin gizli ya da açık onun desteğine ihtiyacı olduğunu sezer. Bu sırada bir yanlış anlaşılma sonucu Baykara soyadını taşıyan Emir'le de tanışır. Daha ilk andan kıvılcımlar yaratan bu tanışma, Elif'i Emir'le birlikte Zeynep'i kurtarmak üzere harekete geçirir. Ancak olaylar hiç beklemedikleri biçimde onları bambaşka yerlere savurur…