Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi’nin ayrılık nedeni ortaya çıktı! Aldığı hediyeyi geri istedi

Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı ile ayrılığının ardından aradığı aşkı Mısırlı Mohammed Alsaloussi'de bulmuş, ikili geçtiğimiz yaz aylarında evlilik kararı almıştı. 14 Şubatı'da birlikte geçiren ve yaptıkları paylaşımlarla dikkat çeken ikiliden kötü haber geldi. Subaşı sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ilişkilerini bitirdiklerini duyurdu. İkilinin ayrılık nedeni ise ortaya çıktı. İşte Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi'nin ayrılığı ile ilgili tüm detaylar!