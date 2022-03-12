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Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi’nin ayrılık nedeni ortaya çıktı! Aldığı hediyeyi geri istedi

Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı ile ayrılığının ardından aradığı aşkı Mısırlı Mohammed Alsaloussi'de bulmuş, ikili geçtiğimiz yaz aylarında evlilik kararı almıştı. 14 Şubatı'da birlikte geçiren ve yaptıkları paylaşımlarla dikkat çeken ikiliden kötü haber geldi. Subaşı sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ilişkilerini bitirdiklerini duyurdu. İkilinin ayrılık nedeni ise ortaya çıktı. İşte Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi'nin ayrılığı ile ilgili tüm detaylar!

Giriş Tarihi: 12.03.2022 09:27
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Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi’nin ayrılık nedeni ortaya çıktı! Aldığı hediyeyi geri istedi

Acul Ilıcalı ile evliliğinden bir çocuk sahibi olan Şeyma Subaşı, boşandıktan sonra önce İtalyan Dj Guido ile ilişki yaşadı.

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Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi’nin ayrılık nedeni ortaya çıktı! Aldığı hediyeyi geri istedi

Bu ilişkisini sonlandıran Subaşı, aradığı mutluluğu Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi'de yakaladı.

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Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi’nin ayrılık nedeni ortaya çıktı! Aldığı hediyeyi geri istedi

İlişkilerinde bir dargın bir barışık olan Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi'nin 14 Şubat paylaşımları sonrasında evlenecekleri konuşuluyordu.

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Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi’nin ayrılık nedeni ortaya çıktı! Aldığı hediyeyi geri istedi

Dün ise Subaşı, ilişkilerinde aldıkları beklenmedik kararı sosyal medya üzerinden duyurdu.

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Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi’nin ayrılık nedeni ortaya çıktı! Aldığı hediyeyi geri istedi

Herkesi şaşırtan açıklama sonrası, bugün ayrılıkla ilgili yeni bir detay daha ortaya çıktı.