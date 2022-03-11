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Haberler Galeri Aziz’in Dilruba’sı Damla Sönmez’in eski sevgilisi şoke etti! Evliliğin eşiğinden döndü...

Aziz’in Dilruba’sı Damla Sönmez’in eski sevgilisi şoke etti! Evliliğin eşiğinden döndü...

Aziz dizisinde canlandırdığı Dilruba karakteriyle adından söz ettiren Damla Sönmez, sosyal medyanın gündemine oturdu. Başarılı oyunculuğuyla ekrana damgasını vuran Sönmez, güzelliğiyle de hayran bıraktı. İzleyiciler tarafından yakın takibe alınan güzel oyuncunun eski sevgilisi herkesi şaşırttı. İşte Aziz'in Dilruba'sı Damla Sönmez'in evliliğin eşiğinden döndüğü eski sevgilisi...

Giriş Tarihi: 11.03.2022 16:35 Güncelleme Tarihi: 11.03.2022 16:35
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Aziz’in Dilruba’sı Damla Sönmez’in eski sevgilisi şoke etti! Evliliğin eşiğinden döndü...

Aziz'in güzel oyuncusu Damla Sönmez, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Dilruba karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Sönmez'in eski sevgilisi herkesi şoke etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aziz’in Dilruba’sı Damla Sönmez’in eski sevgilisi şoke etti! Evliliğin eşiğinden döndü...

Damla Sönmez'in evliliğin eşiğinden döndüğü eski sevgilisi ve ünlü isimlerin eski hayat arkadaşları...

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Aziz’in Dilruba’sı Damla Sönmez’in eski sevgilisi şoke etti! Evliliğin eşiğinden döndü...

İbrahim Çelikkol - Tuğba Ekinci

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Aziz’in Dilruba’sı Damla Sönmez’in eski sevgilisi şoke etti! Evliliğin eşiğinden döndü...
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Aziz’in Dilruba’sı Damla Sönmez’in eski sevgilisi şoke etti! Evliliğin eşiğinden döndü...