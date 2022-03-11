11 Mart 2022, Cuma
Aziz’in Dilruba’sı Damla Sönmez’in eski sevgilisi şoke etti! Evliliğin eşiğinden döndü...
Aziz dizisinde canlandırdığı Dilruba karakteriyle adından söz ettiren Damla Sönmez, sosyal medyanın gündemine oturdu. Başarılı oyunculuğuyla ekrana damgasını vuran Sönmez, güzelliğiyle de hayran bıraktı. İzleyiciler tarafından yakın takibe alınan güzel oyuncunun eski sevgilisi herkesi şaşırttı. İşte Aziz'in Dilruba'sı Damla Sönmez'in evliliğin eşiğinden döndüğü eski sevgilisi...
Giriş Tarihi: 11.03.2022 16:35 Güncelleme Tarihi: 11.03.2022 16:35
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