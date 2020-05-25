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Sefirin Kızı dizisinin Akın’ı Erhan Alpay’ın eşi bakın kim çıktı!

Sefirin kızı dizisinin kötü adamı Akın'ı canlandıran Erhan Alpay başarılı oyunculuğuyla kariyerinin zirvesine çıktı. Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu'nun başrolünde yer aldığı Sefirin Kızı dizisinde Nare'ye takıntılı şekilde aşık olan Akın karakterine hayat veren Erhan Alpay, özel hayatıyla mercek altına alındı. Oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Erhan Alpay'ın eşi merak konusu oldu. İşte Erhan Alpay'ın merak edilen eşi...

Giriş Tarihi: 25.05.2020 15:11 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020 15:13
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Sefirin Kızı dizisinin Akın’ı Erhan Alpay’ın eşi bakın kim çıktı!

Sefirin kızı dizisinin kötü adamı Akın'ı canlandıran Erhan Alpay tüm dikkatleri üzerine çekti. Dizide Nare'ye takıntılı şekilde aşık olan Akın karakterine hayat veren Erhan Alpay'ın eşi merak konusu oldu. İşte Erhan Alpay'ın merak edilen eşi…

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Sefirin Kızı dizisinin Akın’ı Erhan Alpay’ın eşi bakın kim çıktı!

YUNUS EMRE YILDIRIMER

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Sefirin Kızı dizisinin Akın’ı Erhan Alpay’ın eşi bakın kim çıktı!

YUNUS EMRE YILDIRIMER VE EŞİ MELİSSA ÖZGE YILDIRIMER

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Sefirin Kızı dizisinin Akın’ı Erhan Alpay’ın eşi bakın kim çıktı!

YUNUS EMRE YILDIRIMER VE EŞİ MELİSSA ÖZGE YILDIRIMER

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Sefirin Kızı dizisinin Akın’ı Erhan Alpay’ın eşi bakın kim çıktı!

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