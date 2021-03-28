Acun Ilıcalı'dan bombardıman! Tek kalemde sildi geçti! O isimler artık yok...

Acun Ilıcalı, Survivor 2020'ye damga vuran iki isim Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'yı bu sene düzenlenen birleşme partisine çağırmadı. Birçok isimi Survivor birleşme partisine davet eden ünlü isimden kısa sürede yeni hamle geldi. Instagram hesabından Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'yı takip etmeyi bıraktı. Ilıcalı'nın bu hamlesi kafaları karıştırdı.