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28 Mart 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Acun Ilıcalı'dan bombardıman! Tek kalemde sildi geçti! O isimler artık yok... Acun Ilıcalı'dan bombardıman! Tek kalemde sildi geçti! O isimler artık yok...
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'ye damga vuran iki isim Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'yı bu sene düzenlenen birleşme partisine çağırmadı. Birçok isimi Survivor birleşme partisine davet eden ünlü isimden kısa sürede yeni hamle geldi. Instagram hesabından Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'yı takip etmeyi bıraktı. Ilıcalı'nın bu hamlesi kafaları karıştırdı.
Giriş Tarihi: 28.03.2021 22:59
Acun Ilıcalı'dan bombardıman. Tek kalemde sildi geçti. O isimler artık yok. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, defalarca kez evinde ağırladığı eski Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı'nı Instagram hesabından sildi. Geçtiğimiz sezonun dikkat çeken isimleri arasında yer alan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nın birleşme partisine çağırılmamasının nedeni merak ediliyordu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, defalarca kez evinde ağırladığı eski Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı'nı Instagram hesabından sildi.
TV8 ekranlarının gelenekselleşen yarışmalarından Survivor 2021'in birleşme partisi için hazırlıklara başlayan Acun Ilıcalı, Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'yı çağırmadı.
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'de yarışan ve şimdilerde birlikte olan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nı 13 milyon takipçisinin olduğunu Instagram hesabından da sildi.
Acun Ilıcalı'nın eski yarışmacılarla arasında ne yaşandığı ise henüz bilinmiyor. Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı ise Acun Ilıcalı'yı takip etmeye devam ediyor.