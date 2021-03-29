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29 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Esra Erol herkesi şoke etti! Öğrenince çok şaşıracaksınız Esra Erol herkesi şoke etti! Öğrenince çok şaşıracaksınız
Esra Erol milyonlarca vatandaşın umudu olmaya devam ediyor. ATV'deki rekortmen programında kayıpları bulan ve gerçekleri ortaya çıkartan Esra Erol, hayranlarının ilgi odağı oldu. Esra Erol tüm dikkatleri üzerine çekmişken, yaşıyla gündem oldu.
Peki güzel sunucu Esra Erol kaç yaşında? İşte Esra Erol ve ünlülerin yaşları... Giriş Tarihi: 29.03.2021 00:49 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 00:50
Esra Erol milyonlarca vatandaşın umudu olmaya devam ediyor. ATV'deki rekortmen programında kayıpları bulan ve gerçekleri ortaya çıkartan Esra Erol, hayranlarının ilgi odağı oldu. Esra Erol tüm dikkatleri üzerine çekmişken, yaşıyla gündem oldu. Peki güzel sunucu Esra Erol kaç yaşında? İşte Esra Erol ve ünlülerin yaşları...
GALERİ DEVAM EDİYOR ZAFER ERGİN
30 AĞUSTOS 1942
DEMET ÖZDEMİR
26 ŞUBAT 1992
MEHMET ALİ ERBİL
8 Şubat 1957
KADİR İNANIR
15 Nisan 1949