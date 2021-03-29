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Haberler Galeri Esra Erol herkesi şoke etti! Öğrenince çok şaşıracaksınız

Esra Erol herkesi şoke etti! Öğrenince çok şaşıracaksınız

Esra Erol milyonlarca vatandaşın umudu olmaya devam ediyor. ATV'deki rekortmen programında kayıpları bulan ve gerçekleri ortaya çıkartan Esra Erol, hayranlarının ilgi odağı oldu. Esra Erol tüm dikkatleri üzerine çekmişken, yaşıyla gündem oldu. Peki güzel sunucu Esra Erol kaç yaşında? İşte Esra Erol ve ünlülerin yaşları...

Giriş Tarihi: 29.03.2021 00:49 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 00:50
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Esra Erol herkesi şoke etti! Öğrenince çok şaşıracaksınız

Esra Erol milyonlarca vatandaşın umudu olmaya devam ediyor. ATV'deki rekortmen programında kayıpları bulan ve gerçekleri ortaya çıkartan Esra Erol, hayranlarının ilgi odağı oldu. Esra Erol tüm dikkatleri üzerine çekmişken, yaşıyla gündem oldu. Peki güzel sunucu Esra Erol kaç yaşında? İşte Esra Erol ve ünlülerin yaşları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Esra Erol herkesi şoke etti! Öğrenince çok şaşıracaksınız

ZAFER ERGİN

30 AĞUSTOS 1942

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Esra Erol herkesi şoke etti! Öğrenince çok şaşıracaksınız

DEMET ÖZDEMİR

26 ŞUBAT 1992

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Esra Erol herkesi şoke etti! Öğrenince çok şaşıracaksınız

MEHMET ALİ ERBİL

8 Şubat 1957

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Esra Erol herkesi şoke etti! Öğrenince çok şaşıracaksınız

KADİR İNANIR

15 Nisan 1949