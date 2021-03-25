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Haberler Galeri Alev Alev’in Ömer’i Cihangir Ceyhan hakkındaki gerçekle şaşırttı

Alev Alev’in Ömer’i Cihangir Ceyhan hakkındaki gerçekle şaşırttı

Alev Alev dizisinin Ömer'i Cihangir Ceyhan sosyal medyanın gündemine oturdu. Sıfır Bir Adana dizisiyle başladığı oyunculuk kariyerinde hızla yükselen Ceyhan, Alev Alev dizisindeki performansıyla gündem oturdu. Hayranları tarafından araştırma konusu olan Cihangir Ceyhan'ın boyu merak konusu oldu. İşte Alev Alev'in yıldızı Cihangir Ceyhan'ın boyu...

Giriş Tarihi: 25.03.2021 17:51 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021 17:51
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Alev Alev’in Ömer’i Cihangir Ceyhan hakkındaki gerçekle şaşırttı

Alev Alev dizisindeki Ömer rolüyle tüm dikkatleri üzerine çeken Cihangir Ceyhan sosyal medyanın gündemine oturdu. Hayranları tarafından araştırma konusu olan Cihangir Ceyhan'ın boyu merak konusu oldu. İşte Alev Alev'in yıldızı Cihangir Ceyhan'ın boyu…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Alev Alev’in Ömer’i Cihangir Ceyhan hakkındaki gerçekle şaşırttı

Büşra Develi - 180 CM

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Alev Alev’in Ömer’i Cihangir Ceyhan hakkındaki gerçekle şaşırttı

Şükrü Özyıldız – 190 CM

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Alev Alev’in Ömer’i Cihangir Ceyhan hakkındaki gerçekle şaşırttı

Murat Ünalmış – 192 CM

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Alev Alev’in Ömer’i Cihangir Ceyhan hakkındaki gerçekle şaşırttı

Hilal Altınbilek – 175 CM