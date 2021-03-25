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25 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Alev Alev’in Ömer’i Cihangir Ceyhan hakkındaki gerçekle şaşırttı Alev Alev’in Ömer’i Cihangir Ceyhan hakkındaki gerçekle şaşırttı
Alev Alev dizisinin Ömer'i Cihangir Ceyhan sosyal medyanın gündemine oturdu. Sıfır Bir Adana dizisiyle başladığı oyunculuk kariyerinde hızla yükselen Ceyhan, Alev Alev dizisindeki performansıyla gündem oturdu. Hayranları tarafından araştırma konusu olan Cihangir Ceyhan'ın boyu merak konusu oldu. İşte Alev Alev'in yıldızı Cihangir Ceyhan'ın boyu...
Giriş Tarihi: 25.03.2021 17:51 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021 17:51
Alev Alev dizisindeki Ömer rolüyle tüm dikkatleri üzerine çeken Cihangir Ceyhan sosyal medyanın gündemine oturdu. Hayranları tarafından araştırma konusu olan Cihangir Ceyhan'ın boyu merak konusu oldu. İşte Alev Alev'in yıldızı Cihangir Ceyhan'ın boyu…
GALERİ DEVAM EDİYOR
Büşra Develi - 180 CM
Şükrü Özyıldız – 190 CM
Murat Ünalmış – 192 CM
Hilal Altınbilek – 175 CM