Acun Ilıcalı o yarışmacının üstünü çizdi! "Her şey kurgu" iddiası bardağı taşırdı! Survivor sonrasında feveran...

DORA'DAN KAFA KARIŞTIRAN AÇIKLAMA

Dora'nın sosyal medya üzerinden açtığı canlı yayında, " Arkadaşlar bir keresinde İsmail parkuru aşamıyor diye oyun değişti. Adam iri yarı birisi ama böyle şeylere gerek yoktu. Biz de film orada koptu" söylemlerinde bulunduğu iddia edildi.