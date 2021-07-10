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Haberler Galeri Acun Ilıcalı o yarışmacının üstünü çizdi! "Her şey kurgu" iddiası bardağı taşırdı! Survivor sonrasında feveran...

Acun Ilıcalı o yarışmacının üstünü çizdi! "Her şey kurgu" iddiası bardağı taşırdı! Survivor sonrasında feveran...

TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2021'de final büyük heyecanla takip edildi. Yarışma sona erdi ancak iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Yarışmada performansının yanında sivri dili dikkatleri üzerine çeken Dora'nın Instagram hesabı üzerinden söylediği iddia edilen açıklamalar sonrasında ortalık karıştı. Acun Ilıcalı'nın açıklamalar sonrasında göstereceği tepki hayranları tarafından merak ediliyor.

Giriş Tarihi: 10.07.2021 01:37 Güncelleme Tarihi: 10.07.2021 01:38
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Acun Ilıcalı o yarışmacının üstünü çizdi! Her şey kurgu iddiası bardağı taşırdı! Survivor sonrasında feveran...

Acun Ilıcalı o yarışmacının üstünü çizdi. "Her şey kurgu" iması bardağı taşırdı iddiası. Survivor sonrasında feveran koptu. Yarışmanın sivri dilli isimleri arasında yer alan Dora, Instagram adresi üzerinden kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Yarışmanın içeriği hakkında söylediği iddia edilen açıklamalar sonrasında Acun Ilıcalı'nın üstünü çizdiği konuşuluyor. Hayranları konu hakkında yapılacak açıklamaları yakından takip ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Acun Ilıcalı o yarışmacının üstünü çizdi! Her şey kurgu iddiası bardağı taşırdı! Survivor sonrasında feveran...

DORA'DAN KAFA KARIŞTIRAN AÇIKLAMA

Dora'nın sosyal medya üzerinden açtığı canlı yayında, " Arkadaşlar bir keresinde İsmail parkuru aşamıyor diye oyun değişti. Adam iri yarı birisi ama böyle şeylere gerek yoktu. Biz de film orada koptu" söylemlerinde bulunduğu iddia edildi.

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Acun Ilıcalı o yarışmacının üstünü çizdi! Her şey kurgu iddiası bardağı taşırdı! Survivor sonrasında feveran...

İddiaların doğru olması halinda Acun Ilıcalı'nın vereceği tepki merak ediliyor. İki isiminde yapacakları yeni açıklamalar yakından takip ediliyor.

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Acun Ilıcalı o yarışmacının üstünü çizdi! Her şey kurgu iddiası bardağı taşırdı! Survivor sonrasında feveran...

UĞURTAN DORA KİMDİR?

Survivor yarışmacısı Uğurtan Dora, 7 Kasım 1984 İstanbul'un Şişli semtinde doğmuştur. Uğurtan Dora 37 yaşındadır. 2000'de Saint Benoit Fransız Lisesi ortaokul bölümünden mezun olan Survivor Uğurtan Dora, 2004 yılında Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi'ni tamamladı. Survivor Uğurtan Dora, yüksek öğrenimini ise Dokuz Eylül Üniversitesi'nde İktisat bölümünde yaptı.

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Acun Ilıcalı o yarışmacının üstünü çizdi! Her şey kurgu iddiası bardağı taşırdı! Survivor sonrasında feveran...

SURVIVOR UĞURTAN DORA NE İŞ YAPIYOR?

Fas, Cezayir, Tunus ve İran'da IMMİB ticaret heyeti ve bakanlar kurulu adına tercümanlık yapan Dora, Yves Rocher'da 2013-2018 yılları arasında yönetici olarak görev aldı. Dora, 2000 yılında bu yana 50'dan fazla reklamda rol aldı.