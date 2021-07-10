10 Temmuz 2021, Cumartesi
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Acun Ilıcalı o yarışmacının üstünü çizdi! "Her şey kurgu" iddiası bardağı taşırdı! Survivor sonrasında feveran...
TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2021'de final büyük heyecanla takip edildi. Yarışma sona erdi ancak iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Yarışmada performansının yanında sivri dili dikkatleri üzerine çeken Dora'nın Instagram hesabı üzerinden söylediği iddia edilen açıklamalar sonrasında ortalık karıştı. Acun Ilıcalı'nın açıklamalar sonrasında göstereceği tepki hayranları tarafından merak ediliyor.
Giriş Tarihi: 10.07.2021 01:37 Güncelleme Tarihi: 10.07.2021 01:38
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