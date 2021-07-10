10 Temmuz 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Normalleşmeyle başlayan ilk açık hava konseri düzenlendi: Müzik severler konser alanını doldurdu

Normalleşmeyle başlayan ilk açık hava konseri düzenlendi: Müzik severler konser alanını doldurdu

Müzik severler 1 buçuk yıl aradan sonra Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'ndeki Yıldız Tilbe konsere akın etti. Koronavirüs tedbirleri alınarak, içeri alınan müzik severler, açık hava sahnesini doldurdu. Konser öncesi, içeri girişlerde müzik severlerin tek tek ateşleri ölçüldü. HES Kodunun sorulduğu konser öncesinde maskesi olmayanlar, ya da yanına yedek maske almak isteyenlere de maske dağıtıldı.

Giriş Tarihi: 10.07.2021 01:37 Güncelleme Tarihi: 10.07.2021 01:37
  • 1
  • 8
Normalleşmeyle başlayan ilk açık hava konseri düzenlendi: Müzik severler konser alanını doldurdu
GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Normalleşmeyle başlayan ilk açık hava konseri düzenlendi: Müzik severler konser alanını doldurdu
  • 3
  • 8
Normalleşmeyle başlayan ilk açık hava konseri düzenlendi: Müzik severler konser alanını doldurdu
  • 4
  • 8
Normalleşmeyle başlayan ilk açık hava konseri düzenlendi: Müzik severler konser alanını doldurdu
  • 5
  • 8
Normalleşmeyle başlayan ilk açık hava konseri düzenlendi: Müzik severler konser alanını doldurdu