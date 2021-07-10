10 Temmuz 2021, Cumartesi
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Normalleşmeyle başlayan ilk açık hava konseri düzenlendi: Müzik severler konser alanını doldurdu
Müzik severler 1 buçuk yıl aradan sonra Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'ndeki Yıldız Tilbe konsere akın etti. Koronavirüs tedbirleri alınarak, içeri alınan müzik severler, açık hava sahnesini doldurdu. Konser öncesi, içeri girişlerde müzik severlerin tek tek ateşleri ölçüldü. HES Kodunun sorulduğu konser öncesinde maskesi olmayanlar, ya da yanına yedek maske almak isteyenlere de maske dağıtıldı.
Giriş Tarihi: 10.07.2021 01:37 Güncelleme Tarihi: 10.07.2021 01:37
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