Aleyna Tilki'den dikkat çeken mesaj: Yemeğimi düşünür saçlarımı tarar
Genç popçu Aleyna Tilki, sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımların yanı sıra açıklamalarıyla da gündemden düşmüyor. Tilki, Twitter'dan yine gündeme oturan dikkat çekici bir mesaj yayınladı.
Giriş Tarihi: 09.07.2021 15:40
Aleyna Tilki'den dikkat çeken mesaj: Yemeğimi düşünür saçlarımı tarar
Aleyna Tilki'den dikkat çeken mesaj: Yemeğimi düşünür saçlarımı tarar
Aleyna Tilki'den dikkat çeken mesaj: Yemeğimi düşünür saçlarımı tarar
Aleyna Tilki'den dikkat çeken mesaj: Yemeğimi düşünür saçlarımı tarar
Aleyna Tilki'den dikkat çeken mesaj: Yemeğimi düşünür saçlarımı tarar