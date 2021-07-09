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Aleyna Tilki'den dikkat çeken mesaj: Yemeğimi düşünür saçlarımı tarar

Genç popçu Aleyna Tilki, sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımların yanı sıra açıklamalarıyla da gündemden düşmüyor. Tilki, Twitter'dan yine gündeme oturan dikkat çekici bir mesaj yayınladı.

Giriş Tarihi: 09.07.2021 15:40
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Aleyna Tilki'den dikkat çeken mesaj: Yemeğimi düşünür saçlarımı tarar
Aleyna Tilki'den dikkat çeken mesaj: Yemeğimi düşünür saçlarımı tarar

Geçtiğimiz haftalarda takipçilerden gelene Eurovision sorusuna verdiği "Ben Avrupa'da, Türkiye'yi Türkiye'nin lokal bir şarkıcısı olarak temsil etmek istemiyorum.

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Aleyna Tilki'den dikkat çeken mesaj: Yemeğimi düşünür saçlarımı tarar
Aleyna Tilki'den dikkat çeken mesaj: Yemeğimi düşünür saçlarımı tarar

Ben Türkiye'yi global bir şarkıcı olarak tüm dünyada şampiyonlar liginde temsil etmek istiyorum. Çünkü o ligdeki prodüktörlerle çalışmaya başladım bile" cevabıyla gündem olan Aleyna Tilki, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

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Aleyna Tilki'den dikkat çeken mesaj: Yemeğimi düşünür saçlarımı tarar
Aleyna Tilki'den dikkat çeken mesaj: Yemeğimi düşünür saçlarımı tarar

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan ve paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Aleyna Tilki, yine dikkat çekici bir mesaj yayınladı.

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Aleyna Tilki'den dikkat çeken mesaj: Yemeğimi düşünür saçlarımı tarar
Aleyna Tilki'den dikkat çeken mesaj: Yemeğimi düşünür saçlarımı tarar

DADI ARIYOR
Genç şarkıcı, iş hayatında asistan yerine "dadı"yla çalışmaya karar verdiğini; "Kendime dadı tutacağım. Asistan tribi çekemem. Dadılar çok çalışkan. Yemeğimi düşünür, saçlarımı tarar ve her şey" sözleriyle duyurdu.

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Aleyna Tilki'den dikkat çeken mesaj: Yemeğimi düşünür saçlarımı tarar
Aleyna Tilki'den dikkat çeken mesaj: Yemeğimi düşünür saçlarımı tarar

"SEVGİLİM BİRAZ KEKO OLABİLİR"
Öte yandan haftalar önce Aleyna Tilki, "Sence ideal bir buluşma nasıl olmalı?" ve "Buluşacağın kişinin karakteri nasıl olmalı?" sorularına şu cevabı vermişti: