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Haberler Galeri "Heybeti şaşırttı, ölümün nefesini hissetti" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193. bölüm fragmanı! Korkunun ayak sesleri...

"Heybeti şaşırttı, ölümün nefesini hissetti" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193. bölüm fragmanı! Korkunun ayak sesleri...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; Hızır Çakırbeyli, Tuncay'ı infaz ettikten sonra gözünü Rıdvan ve çetesine dikiyor. Tipi'yi kızdırmak için ölen eşi Gönül'e iftira atan Macit hatasını hayatıyla ödüyor. Rıdvan ise tüm önlemlerini alarak Hızır ve masanın üyelerini kumpasa sürüklemek istiyor. Hızır'a savaşta en büyük desteği Alpaslan ve Yaman Korkmaz verecek. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193. bölüm fragmanı...

Giriş Tarihi: 30.04.2021 19:11
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Heybeti şaşırttı, ölümün nefesini hissetti Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193. bölüm fragmanı! Korkunun ayak sesleri...

ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanı için geri sayım başladı. EDHO son bölümde; Tipi'nin Gönül'ün mezarı başında öldürülmesi dostlarını yasa boğuyor. Gelişmelerin ardından Hızır Çakırbeyli, Rıdvan ve adamlarının peşine düşüyor. Düşmanının ayağına giden Hızır'ın en büyük destekçisi yine yeğeni Alpaslan oluyor. İlyas ve Ömür Çakırbeyli arasında ipler artık her geçen gün daha fazla geriliyor. Boşanmanın eşiğine gelecek çiftin ne yapacağı merak ediliyor. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193. bölüm fragmanı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Heybeti şaşırttı, ölümün nefesini hissetti Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193. bölüm fragmanı! Korkunun ayak sesleri...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 193. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

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Heybeti şaşırttı, ölümün nefesini hissetti Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193. bölüm fragmanı! Korkunun ayak sesleri...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 192. SON BÖLÜM ÖZETİ

Hızır Çakırbeyli, Tuncay'ı infaz ettikten sonra hedefine Rıdvan ve çetesini koyar. Düşmanını tanımak için ayağına giden Hızır Çakırbeyli, savaş çanları çalan Rıdvan'a 24 saat süre verir.

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Heybeti şaşırttı, ölümün nefesini hissetti Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193. bölüm fragmanı! Korkunun ayak sesleri...

Yapılan görüşmede Tipi'yi kızdırmak için merhum eşi Gönül'e iftira atan Macit ise yaptığı hatayı hayatıyla öder. Tipi'nin Macit'i infaz etmesi savaşın fitilini ateşler.

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Heybeti şaşırttı, ölümün nefesini hissetti Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193. bölüm fragmanı! Korkunun ayak sesleri...

Tuncay ve ekibinin yaptığı hataya düşmeyen Rıdvan, Hızır Çakırbeyli ve dostlarını hafife almaz ve gerekli bağlantıları önceden kurar. Kardeşi Macit'in intikamını almak için gözünü karartan Rıdvan, hedefine Tipi'yi koyar.