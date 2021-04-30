"Heybeti şaşırttı, ölümün nefesini hissetti" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193. bölüm fragmanı! Korkunun ayak sesleri...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; Hızır Çakırbeyli, Tuncay'ı infaz ettikten sonra gözünü Rıdvan ve çetesine dikiyor. Tipi'yi kızdırmak için ölen eşi Gönül'e iftira atan Macit hatasını hayatıyla ödüyor. Rıdvan ise tüm önlemlerini alarak Hızır ve masanın üyelerini kumpasa sürüklemek istiyor. Hızır'a savaşta en büyük desteği Alpaslan ve Yaman Korkmaz verecek. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193. bölüm fragmanı...