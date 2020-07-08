HaberlerGaleriHande Erçel'in estetiksiz halini görenler tanıyamadı! Adeta bambaşka biri
Hande Erçel'in estetiksiz halini görenler tanıyamadı! Adeta bambaşka biri
Her yaptığıyla adından söz ettiren Hande Erçel yine sosyal medyayı salladı... Son zamanlarda rol aldığı reklam filmleriyle olduğu kadar Murat Dalkılıç'la olan ilişkisiyle de gündemde olan Hande Erçel'in estetiksiz hali sosyal medyayı salladı. Adeta bambaşka gibi görünen Hande Erçel'in estetiksiz hali sizi de çok şaşırtacak. İşte başta Hande Erçel olmak üzere ünlülerin estetiksiz fotoğrafları.
Giriş Tarihi: 08.07.2020 18:43Güncelleme Tarihi: 08.07.2020 18:49