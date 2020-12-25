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25 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Açıklamalarıyla tepki çeken Öykü Çelik: Kiramı ödeyebilmek için… Açıklamalarıyla tepki çeken Öykü Çelik: Kiramı ödeyebilmek için…
Son dönemde yaptığı skandal açıklamalarla adından söz ettiren Öykü Çelik, Youtube'da yayınlanan Masa programına konuk oldu. Özel hayatı hakkında açıklamalar da yapan Çelik, ekonomik olarak yaşadığı zor günleri anlattı. Hem ünlü hem parasız olmanın çok zor olduğunu söyleyen Çelik, "Ünlü olan insanları herkes zengin zannediyor. Ben kiramı ödeyebilmek için kredi çektiğim biliyorum" dedi.
Giriş Tarihi: 25.12.2020 14:27 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 14:29
Peş peşe yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen ve sosyal medyada tepki toplayan Öykü Çelik, Mennan Şahin'in Youtube'da yayınlanan Masa programına konuk oldu. Çelik 'ünlüyüz diye bizi zengin sanıyorlar, ev kiramı ödemek için kredi çektiğim dönemler oldu' ifadelerini kullandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte Öykü Çelik'in açıklamalarından satır başları…
İki olay yaşadım üst üste… İlkinde olmamam gereken bir yerdeydim 'Covid parti' denilen… Parti çıkışı çok kötü bir algı oldu. Magazinciler oradaydı, partideki herkes gitti beni orada tuttular 'çıkacağım' diyorum 'çıkma' diyorlar. Dışarıdan sesler geliyor, büyük bir baskı altında kaldım. Oradan çıkmam da problem değil, suç ve ceza… Toplu alanda olduğum için sonuçta bir suç işlemiş bulunuyorum, çıkarken bu mahcubiyetten dolayı panikleyip saçma sapan davrandım. Montumun altına saklandım. O olaydan dolayı bir linç yedim.
Bu durumu toparlamak için gittiğim programda daha büyük bir gaf yaptım. Hayatımda hiç böyle bir şey yaşamadım.
Benim Instagram yorumlarım hep açıktır, 'kötü bir şey olduğunda müdahale edebileyim' diye… 20 sat boyunca telefonum bir saniye durmadı, çok fazla hakaret geldi.
Ben kimseyi ezerek kendini yücelten bir insan olmadım hiçbir zaman. O açıklamamda ben sanki birilerini ezip kendimi daha bir şey gösteriyormuşum gibi bir algı oldu. Genel konuşmanın içerisinde o konuşma amacına ulaşıyor, aslında orada ezdiğim insan benim. Ama magazin programlarında yapılan konuşmanın bir bölümü kullanıldı.