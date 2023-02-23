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Haberler Galeri Açıklamalar peş peşe geldi! Diziler ne zaman başlayacak? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Aldatmak, Camdaki Kız, Yargı, Gönül Dağı!

Açıklamalar peş peşe geldi! Diziler ne zaman başlayacak? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Aldatmak, Camdaki Kız, Yargı, Gönül Dağı!

"Diziler ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ülkemizi derinden sarsan deprem felaketi sebebiyle dizi ve programların yayın sürecine ara verildi. 10 ilimizde yıkıcı etkilere neden olan 40 binden fazla vatandaşımızı hayattan koparan depremin yaralarını sarmak için tüm Türkiye seferber oldu. Peki, Diziler ne zaman başlayacak? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Aldatmak, Camdaki Kız, Yargı!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.02.2023 16:45
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Açıklamalar peş peşe geldi! Diziler ne zaman başlayacak? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Aldatmak, Camdaki Kız, Yargı!

"Diziler ne zaman başlayacak? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Aldatmak, Camdaki Kız, Yargı ne zaman?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye'yi yasa boğan felakette bölgedeki gelişmeler ülke genelinde yakından takip edilirken dizi ve programlar da bu süreçte ekranlarda yer almamıştı. İşte, Diziler ne zaman başlayacak? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Aldatmak, Camdaki Kız, Yargı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Açıklamalar peş peşe geldi! Diziler ne zaman başlayacak? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Aldatmak, Camdaki Kız, Yargı!

DİZİLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

10 ili etkileyen depremin ardından dizilerin yeni bölümlerine ara verildi. Ülke genelinde 2 hafta boyunca kanalların deprem özel programları ekrana geldi.

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Açıklamalar peş peşe geldi! Diziler ne zaman başlayacak? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Aldatmak, Camdaki Kız, Yargı!

20 Şubat Pazartesi gününden itibaren tüm kanallar normal yayın akışlarına dönerek dizi ve yarışma programlarını yayınlama kararı aldı.

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Açıklamalar peş peşe geldi! Diziler ne zaman başlayacak? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Aldatmak, Camdaki Kız, Yargı!

Yalı Çapkını (24 Şubat CUMA)

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Açıklamalar peş peşe geldi! Diziler ne zaman başlayacak? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Aldatmak, Camdaki Kız, Yargı!

Yargı (26 Şubat PAZAR)