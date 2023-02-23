Açıklamalar peş peşe geldi! Diziler ne zaman başlayacak? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Aldatmak, Camdaki Kız, Yargı, Gönül Dağı!

"Diziler ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ülkemizi derinden sarsan deprem felaketi sebebiyle dizi ve programların yayın sürecine ara verildi. 10 ilimizde yıkıcı etkilere neden olan 40 binden fazla vatandaşımızı hayattan koparan depremin yaralarını sarmak için tüm Türkiye seferber oldu. Peki, Diziler ne zaman başlayacak? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Aldatmak, Camdaki Kız, Yargı!