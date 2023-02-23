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Normalleşme tartışması Esra Dermancıoğlu’nu çileden çıkardı: Böyle bir cehalet olabilir mi?

Deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarının sonlanmasının ardından sosyal medyada 'normalleşme' tartışması başladı. Bergüzar Korel, Demet Akalın, Didem Uzel, Ebru Polat gibi isimlerin 'normalleşme' tartışması oyuncu Esra Dermancıoğlu'nu çileden çıkardı. "Ne kadar cahilce bir bölünme" diyen Esra Dermancıoğlu'nun paylaşımına takipçilerinden destek mesajları yağdı.

Giriş Tarihi: 23.02.2023 15:52 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023 15:53
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Normalleşme tartışması Esra Dermancıoğlu’nu çileden çıkardı: Böyle bir cehalet olabilir mi?

Ünlü isimlerin 'normalleşme' eleştirileri oyuncu Esra Dermancıoğlu'nu isyan ettirdi! Sosyal medya paylaşımlarını milyonların takip ettiği isimler duyarlı olunması gereken bu günlerde "normalleşme" tartışması ile gündeme geliyor.

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Normalleşme tartışması Esra Dermancıoğlu’nu çileden çıkardı: Böyle bir cehalet olabilir mi?

Bergüzar Korel, Demet Akalın, Didem Uzel, Ebru Polat gibi isimlerin 'normalleşme' tartışmasına oyuncu Esra Dermancıoğlu da katıldı. "Ne kadar cahilce bir bölünme" diyen Esra Dermancıoğlu'nun paylaşımına takipçilerinden destek mesajları yağdı.

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Normalleşme tartışması Esra Dermancıoğlu’nu çileden çıkardı: Böyle bir cehalet olabilir mi?

Türkiye'yi adeta yıkan depremlerden sonra normalleşme adına yapılan paylaşımlara tepki veren Bergüzar Korel, bazı ünlülerden destek alsa da bir kısmı tarafından da eleştiri almıştı.

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Normalleşme tartışması Esra Dermancıoğlu’nu çileden çıkardı: Böyle bir cehalet olabilir mi?

Sosyal medya hesabını aktif kullanan oyuncu Esra Dermancıoğlu bu tartışmalara şu sözlerle isyan etti:

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Normalleşme tartışması Esra Dermancıoğlu’nu çileden çıkardı: Böyle bir cehalet olabilir mi?

"BÖYLE BİR CEHALET OLABİLİR Mİ?"

"Türkiye'deki sanatçıları anlamıyorum. Ne alakası var? Konumuz deprem, insanların vefat etmesi, binaların yıkılması, korkunç bir afet olması. İnanılmaz bir dönem yaşıyoruz. O normalleşmiş, bu normalleşmiş ne demek? Ne kadar cahilce bir bölünme. Böyle cahilce bir şey olabilir mi? Birilerine cahil derken biraz kendimize de bakmak lazım. Sanatçılara bakıyorum da ne oluyor? Belki normalleşmeyen evde partiler yapıyor. Instagram üzerinden bir kritik yapılamaz. Allah aşkına böyle bir cehalet olabilir mi? Size ne canım."