Normalleşme tartışması Esra Dermancıoğlu’nu çileden çıkardı: Böyle bir cehalet olabilir mi?

"BÖYLE BİR CEHALET OLABİLİR Mİ?"

"Türkiye'deki sanatçıları anlamıyorum. Ne alakası var? Konumuz deprem, insanların vefat etmesi, binaların yıkılması, korkunç bir afet olması. İnanılmaz bir dönem yaşıyoruz. O normalleşmiş, bu normalleşmiş ne demek? Ne kadar cahilce bir bölünme. Böyle cahilce bir şey olabilir mi? Birilerine cahil derken biraz kendimize de bakmak lazım. Sanatçılara bakıyorum da ne oluyor? Belki normalleşmeyen evde partiler yapıyor. Instagram üzerinden bir kritik yapılamaz. Allah aşkına böyle bir cehalet olabilir mi? Size ne canım."