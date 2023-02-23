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Haberler Galeri YALI ÇAPKINI Ferit Seyran aşkında YENİ DÖNEM! İkinci fragman her şeyi değiştirdi! Halis AĞA tüm dengeleri bozdu! Seyran Ferit'e evet diyecek mi?

YALI ÇAPKINI Ferit Seyran aşkında YENİ DÖNEM! İkinci fragman her şeyi değiştirdi! Halis AĞA tüm dengeleri bozdu! Seyran Ferit'e evet diyecek mi?

Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü heyecanla beklenirken 21. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı dizide izleyicinin isyanı ciddiye alındı. Yeni bölüm fragmanı Seyran Ferit aşkının resmen başladığını ilan etti. İşte merakla beklenen bölüme dair detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.02.2023 22:24 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023 22:44
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YALI ÇAPKINI Ferit Seyran aşkında YENİ DÖNEM! İkinci fragman her şeyi değiştirdi! Halis AĞA tüm dengeleri bozdu! Seyran Ferit’e evet diyecek mi?

Ferit ve Seyran aşkı resmen başladı. Yalı Çapkını 21. bölüm 2. fragmanı izleyenlerinin ağzını açık bıraktı. Yeni bölümle ilgili çarpıcı detayların olduğu fragmanda bir diğer dikkat çeken isim ise Hali ağa oldu. Yalı Çapkını dizisinde yeni dönem resmen başlayacak. Seyran yalının hanımı mı olacak. İşte Yalı Çapkını 21. bölüm fragmanı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YALI ÇAPKINI Ferit Seyran aşkında YENİ DÖNEM! İkinci fragman her şeyi değiştirdi! Halis AĞA tüm dengeleri bozdu! Seyran Ferit’e evet diyecek mi?

Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanında Seyran'ın Halis Ağa ile konuşması ve Pelin ile yüzleşen Seyran'ın Ferit ile yakınlaşması dikkat çekti.

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YALI ÇAPKINI Ferit Seyran aşkında YENİ DÖNEM! İkinci fragman her şeyi değiştirdi! Halis AĞA tüm dengeleri bozdu! Seyran Ferit’e evet diyecek mi?

YALI ÇAPKINI 21. BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINLANDI

Seyran ve Halis Ağa'nın gerçekleşen konuşması sonrası Korhan'lar için hiç birşey eskisi gibi olmayacaktır.

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YALI ÇAPKINI Ferit Seyran aşkında YENİ DÖNEM! İkinci fragman her şeyi değiştirdi! Halis AĞA tüm dengeleri bozdu! Seyran Ferit’e evet diyecek mi?

Dizinin yeni bölümünde; sesleri duyan Halis Ağa, Seyran'ı odasına çağırarak onunla konuşur. Seyran ise Pelin'le ilgili her şeyi Halis Ağa'ya anlatır.

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YALI ÇAPKINI Ferit Seyran aşkında YENİ DÖNEM! İkinci fragman her şeyi değiştirdi! Halis AĞA tüm dengeleri bozdu! Seyran Ferit’e evet diyecek mi?

Seyran, Ferit'e tekrardan güvenmek istese de oldukça zorlanır. Ferit, hiç beklenmedik bir anda Seyran'a duygularını açacaktır.