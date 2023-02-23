HaberlerGaleriYALI ÇAPKINI Ferit Seyran aşkında YENİ DÖNEM! İkinci fragman her şeyi değiştirdi! Halis AĞA tüm dengeleri bozdu! Seyran Ferit'e evet diyecek mi?
YALI ÇAPKINI Ferit Seyran aşkında YENİ DÖNEM! İkinci fragman her şeyi değiştirdi! Halis AĞA tüm dengeleri bozdu! Seyran Ferit'e evet diyecek mi?
Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü heyecanla beklenirken 21. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı dizide izleyicinin isyanı ciddiye alındı. Yeni bölüm fragmanı Seyran Ferit aşkının resmen başladığını ilan etti. İşte merakla beklenen bölüme dair detaylar...