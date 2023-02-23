YALI ÇAPKINI Ferit Seyran aşkında YENİ DÖNEM! İkinci fragman her şeyi değiştirdi! Halis AĞA tüm dengeleri bozdu! Seyran Ferit’e evet diyecek mi?

Ferit ve Seyran aşkı resmen başladı. Yalı Çapkını 21. bölüm 2. fragmanı izleyenlerinin ağzını açık bıraktı. Yeni bölümle ilgili çarpıcı detayların olduğu fragmanda bir diğer dikkat çeken isim ise Hali ağa oldu. Yalı Çapkını dizisinde yeni dönem resmen başlayacak. Seyran yalının hanımı mı olacak. İşte Yalı Çapkını 21. bölüm fragmanı...