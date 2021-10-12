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Seren Serengil'den Zeynep Bastık'ın eşi hakkında şok sözler! 'İzin veriyorsa...'

Zeynep Bastık'ın meslektaşı Edis ile samimi dansı sosyal medyanın gündemine oturmuş, ikiliye eleştiri yağmıştı. Magazin programında sunuculuk yapan Seren Serengil'den o videoyla ilgili şok açıklama geldi. Bastık'ın kısa süre önce nikah masasına oturduğu Tolga Akış'ı hedef alan Serengil, "İzin veriyorsa çok geniş bir adamdır" dedi.

Giriş Tarihi: 12.10.2021 14:20 Güncelleme Tarihi: 12.10.2021 14:20
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Seren Serengil’den Zeynep Bastık’ın eşi hakkında şok sözler! ’İzin veriyorsa...’

Zeynep Bastık ve Edis'in samimi şekilde dans ettiği görüntüler sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girmişti.

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Seren Serengil’den Zeynep Bastık’ın eşi hakkında şok sözler! ’İzin veriyorsa...’

Günlerdir konuşulan videoyla ilgili Seren Serengil'den bomba yorumlar geldi.

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Seren Serengil’den Zeynep Bastık’ın eşi hakkında şok sözler! ’İzin veriyorsa...’

"İZİN VERİYORSA KOCAM DEĞİLDİR"

Dansı rahatsız edici bulan Serengil, Bastık ve kocası Tolga Akış'a sert sözlerle yüklendi.

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Seren Serengil’den Zeynep Bastık’ın eşi hakkında şok sözler! ’İzin veriyorsa...’

Serengil, "Eli kasığımda bir adamla dans etmeme müsaade ediyorsa o adam benim kocam değildir. İzin veriyorsa çok geniş bir adamdır" dedi.

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Seren Serengil’den Zeynep Bastık’ın eşi hakkında şok sözler! ’İzin veriyorsa...’

Zeynep Bastık cephesinden bu sözlere nasıl yanıt geleceği merak konusu oldu.

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