Seren Serengil'den Zeynep Bastık'ın eşi hakkında şok sözler! 'İzin veriyorsa...'

Zeynep Bastık'ın meslektaşı Edis ile samimi dansı sosyal medyanın gündemine oturmuş, ikiliye eleştiri yağmıştı. Magazin programında sunuculuk yapan Seren Serengil'den o videoyla ilgili şok açıklama geldi. Bastık'ın kısa süre önce nikah masasına oturduğu Tolga Akış'ı hedef alan Serengil, "İzin veriyorsa çok geniş bir adamdır" dedi.