12 Ekim 2021, Salı
Seren Serengil'den Zeynep Bastık'ın eşi hakkında şok sözler! 'İzin veriyorsa...'
Zeynep Bastık'ın meslektaşı Edis ile samimi dansı sosyal medyanın gündemine oturmuş, ikiliye eleştiri yağmıştı. Magazin programında sunuculuk yapan Seren Serengil'den o videoyla ilgili şok açıklama geldi. Bastık'ın kısa süre önce nikah masasına oturduğu Tolga Akış'ı hedef alan Serengil, "İzin veriyorsa çok geniş bir adamdır" dedi.
Giriş Tarihi: 12.10.2021 14:20 Güncelleme Tarihi: 12.10.2021 14:20
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