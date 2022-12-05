05 Aralık 2022, Pazartesi
“Acı çekmek istemiyorum” demişti! Akciğer kanseriyle mücadele eden Armağan Çağlayan’dan yeni haber
Ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan geçtiğimiz haftalarda yaptığı paylaşımla akciğer kanserine yakalandığını duyurmuştu. İzmir'de ameliyat olmasının ardından yeniden kameraların karşısına geçen sunucu son durumuyla ilgili açıklamada bulundu. "Gerçekten erken teşhis, hayat kurtarıyormuş. 6 ay sonra gelmiş olsam belki farkı bir senaryo olacaktı" dedi.
Giriş Tarihi: 05.12.2022 16:12 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 16:12
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