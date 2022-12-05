“Acı çekmek istemiyorum” demişti! Akciğer kanseriyle mücadele eden Armağan Çağlayan’dan yeni haber

Operasyonun ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çağlayan, yaşadığı süreci anlatarak, "Aslında sadece check-up için gelmiştim. Bir şikayetim yoktu. Göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık'ın odasına girdiğimde 'En korktuğum yere geldim' dedim sonra hocaya filmimi gösterdim ve beni yolladılar. Merda hoca geçen mart ayında Edremit'te çektirdiğim filme bakmış. 3 milimetre olan kitle 16 milimetreye çıktığını görünce geri çağırdı. Sonrası bitmek bilmeyen kanser süreci. Bu ekonomik zorluklarda 'Her yıl check-up yaptırmaya gidin' demek belki garip olacak ama imkanı olan herkes yaptırsın. Gerçekten erken teşhis, hayat kurtarıyormuş. 6 ay sonra gelmiş olsam belki farkı bir senaryo olacaktı. Hocalarımızın dikkati çok önemliydi. Görecek günümüz, yiyecek ekmeğimiz varmış. Hiç korkmadım ve aklıma ölmek gelmedi. Ancak 'Acı çekeceğim' diye korktum. Başkasının başına gelince 'Ölecek' diyoruz ama insanın kendi başına gelince öyle olmuyormuş. Yoğun bakımda güzel anılarım bile var. Check-up yaptırmak için buraya gelmiştim. Doğru kararın, teşhisi koyan ekibe teslim olmak olduğuna karar verdim" dedi.