Açelya Akkoyun’un 30 günde 17 kilo verdiren diyeti! Tek yöntemle incecik yapıyor! İşte garantili zayıflama sırrı...

Ünlü oyuncu Açelya Akkoyun, kilo verme sürecini sır diyetiyle değil, sağlıklı bir yaklaşımla ve profesyonel bir rehberlikle başarıyla tamamladı. Akkoyun'un kilo verme serüvenindeki en önemli destekçisi bir diyetisyen oldu. Diyetisyenin önerilerine sıkı bir şekilde uymak suretiyle, sağlıklı ve dengeli bir beslenme programı ile düzenli spor yaparak hedeflerine ulaştı.