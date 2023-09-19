19 Eylül 2023, Salı
Açelya Akkoyun'un 30 günde 17 kilo verdiren diyeti! Tek yöntemle incecik yapıyor! İşte garantili zayıflama sırrı...
Açelya Akkoyun, televizyon dizilerindeki etkileyici performanslarıyla sadece oyunculuk kariyerine değil, aynı zamanda sağlıklı yaşam tarzını benimseme ve kilo verme konusundaki kararlılığıyla da dikkat çekiyor. Kendi zayıflama sürecini disiplinli bir beslenme programı ve düzenli egzersizle yöneterek, sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemeyi ve hedeflerine odaklanmayı başardı. İşte garantili zayıflama sırrı...
Giriş Tarihi: 19.09.2023 16:09 Güncelleme Tarihi: 19.09.2023 16:13
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