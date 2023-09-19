19 Eylül 2023, Salı
81 yaşında estetik yaptıran Bedia Akartürk: "Halkıma karşı kendimi sorumlu hissediyorum"
Türk halk müziği sanatçısı Bedia Akartürk, 81 yaşında estetik ameliyatı olmuştu. Türk halkı için estetik olduğunu ifade eden Akartürk, "Ben dünyada iki şeye aşığım. Biri türkülerime, biri de halkıma. Onlar beni hep dinç ve güzel görsünler." demişti. Bir magazin programına konuk olan usta sanatçı, neden estetik yaptırdığına dair açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 19.09.2023 16:11
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