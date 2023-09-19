81 yaşında estetik yaptıran Bedia Akartürk: "Halkıma karşı kendimi sorumlu hissediyorum"

"BENİ HEP DİNÇ VE GÜZEL GÖRSÜNLER"

Türk halkı için estetik olduğunu ifade eden Akartürk, "Ben dünyada 2 şeye aşığım. Biri türkülerime, biri de halkıma. Onlara türkülerimi en iyi şekilde inceleyerek okudum. Bir de kendim güzel olayım diye onun üzerine durdum. Onlar beni hep dinç ve güzel görsünler" demişti.