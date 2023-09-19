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81 yaşında estetik yaptıran Bedia Akartürk: "Halkıma karşı kendimi sorumlu hissediyorum"

Türk halk müziği sanatçısı Bedia Akartürk, 81 yaşında estetik ameliyatı olmuştu. Türk halkı için estetik olduğunu ifade eden Akartürk, "Ben dünyada iki şeye aşığım. Biri türkülerime, biri de halkıma. Onlar beni hep dinç ve güzel görsünler." demişti. Bir magazin programına konuk olan usta sanatçı, neden estetik yaptırdığına dair açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 19.09.2023 16:11
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81 yaşında estetik yaptıran Bedia Akartürk: Halkıma karşı kendimi sorumlu hissediyorum

Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçılarından biri olan Bedia Akartürk 81 yaşında bıçak altına yatmıştı geçtiğimiz aylarda.

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81 yaşında estetik yaptıran Bedia Akartürk: Halkıma karşı kendimi sorumlu hissediyorum

"BENİ HEP DİNÇ VE GÜZEL GÖRSÜNLER"

Türk halkı için estetik olduğunu ifade eden Akartürk, "Ben dünyada 2 şeye aşığım. Biri türkülerime, biri de halkıma. Onlara türkülerimi en iyi şekilde inceleyerek okudum. Bir de kendim güzel olayım diye onun üzerine durdum. Onlar beni hep dinç ve güzel görsünler" demişti.

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81 yaşında estetik yaptıran Bedia Akartürk: Halkıma karşı kendimi sorumlu hissediyorum

Sonrasında da yüzündeki şişlikler herkesi şaşkına çevirmişti.

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81 yaşında estetik yaptıran Bedia Akartürk: Halkıma karşı kendimi sorumlu hissediyorum

"HALKIMA KARŞI SORUMLU HİSSEDİYORUM"

Bedia Akatürk, estetik operasyonlar sonrası 2. Sayfa yayınına konuk oldu

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81 yaşında estetik yaptıran Bedia Akartürk: Halkıma karşı kendimi sorumlu hissediyorum

Akartürk, neden estetik yaptırdığına dair açıklama yaptı.