Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Ateş’i Burak Çelik’in eski aşkı şok etti! Gönlünü meslektaşına kaptırmış

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Ateş'i Burak Çelik sosyal medyanın gündemine oturdu. Başarılı oyunculuğu ve yakışıklılığıyla ekranda fırtınalar estiren Çelik, özel hayatıyla da yakın takibe alındı. Çelik'in bir dönem hangi oyuncuyla aşk yaşadığını görenler şaştı kaldı. İşte Burak Çelik'in eski sevgilisi...

Giriş Tarihi: 19.09.2023 14:36 Güncelleme Tarihi: 19.09.2023 14:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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