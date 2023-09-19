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Haberler Galeri Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Ateş’i Burak Çelik’in eski aşkı şok etti! Gönlünü meslektaşına kaptırmış

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Ateş’i Burak Çelik’in eski aşkı şok etti! Gönlünü meslektaşına kaptırmış

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Ateş'i Burak Çelik sosyal medyanın gündemine oturdu. Başarılı oyunculuğu ve yakışıklılığıyla ekranda fırtınalar estiren Çelik, özel hayatıyla da yakın takibe alındı. Çelik'in bir dönem hangi oyuncuyla aşk yaşadığını görenler şaştı kaldı. İşte Burak Çelik'in eski sevgilisi...

Giriş Tarihi: 19.09.2023 14:36 Güncelleme Tarihi: 19.09.2023 14:41
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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Ateş’i Burak Çelik’in eski aşkı şok etti! Kendisinden daha ünlü çıktı

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yıldızı Burak Çelik, ekranın en çok konuşulan isimlerinden oldu.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Ateş’i Burak Çelik’in eski aşkı şok etti! Kendisinden daha ünlü çıktı

Ekranın aranan isimlerinden bir olan ve oyunculuğu kadar yakışıklılığıyla da adından söz ettiren Çelik'in eski sevgilisi görenleri şaşırttı.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Ateş’i Burak Çelik’in eski aşkı şok etti! Kendisinden daha ünlü çıktı

İşte Burak Çelik başta olmak üzere ünlü isimlerin eski eşleri ve sevgilileri...

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Ateş’i Burak Çelik’in eski aşkı şok etti! Kendisinden daha ünlü çıktı

ESRA BİLGİÇ - GÖKHAN TÖRE

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Ateş’i Burak Çelik’in eski aşkı şok etti! Kendisinden daha ünlü çıktı

ESRA BİLGİÇ - GÖKHAN TÖRE