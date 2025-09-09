09 Eylül 2025, Salı

Abla-kardeş gibiler: Gözleri KaraDeniz'in Güneş'i Özge Yağız'ın güzelliğinin sırrı annesinde saklı!

atv'nin yeni dizisi "Gözleri KaraDeniz", ilk bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide "Güneş" karakterini canlandıran Özge Yağız'ın hayatı, yeni bölüm öncesi yakın takibe alındı. Güzelliğiyle göz kamaştıran oyuncunun gencecik annesi Filiz Yağız'ı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.09.2025 16:45 Güncelleme Tarihi: 09.09.2025 16:45
atv'nin yeni dizisi "Gözleri KaraDeniz", bu akşam ikinci bölümüyle ekranlara geliyor...

Halit Özgür Sarı (Azil) ile başrolünü paylaştığı dizide "Güneş" karakterini canlandıran Özge Yağız'ın hayatı da yeni bölüm öncesi araştırılmaya başladı.

4.5 milyon takipçili Instagram hesabından sık sık paylaşımlar yapan güzel oyuncu, bu kez ailesiyle gündem oldu.

Yağız hakkında araştırma yapanlar annesi Filiz Yağız'ı görünce şaştı kaldı.

Sosyal medyada, "Abla-kardeş gibiler", "Anneniz çok güzel" gibi yorumlar kısa sürede paylaşıldı.

Yağız, ailesinden gelen güzellik mirasıyla takipçilerini etkilemeye devam ediyor.

İşte Özge Yağız'ın annesi

İşte Özge Yağız'ın annesi

Öte yandan güzel oyuncunun Ezgi isminde bir de ablası bulunuyor.

Sosyal medyada içerik üreten ve evli olan Ezgi Yağız Aktürk'ün bir evladı var.

Özge Yağız'ın biricik yeğeni