Abla-kardeş gibiler: Gözleri KaraDeniz'in Güneş'i Özge Yağız'ın güzelliğinin sırrı annesinde saklı!
atv'nin yeni dizisi "Gözleri KaraDeniz", ilk bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide "Güneş" karakterini canlandıran Özge Yağız'ın hayatı, yeni bölüm öncesi yakın takibe alındı. Güzelliğiyle göz kamaştıran oyuncunun gencecik annesi Filiz Yağız'ı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
