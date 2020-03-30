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Zalim İstanbul'un Şeniz'i Mine Tugay yaşıyla olay oldu! Meğer...

Zalim İstanbul dizisinin Şeniz'i Mine Tugay güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla dikkat çekiyor. Şeniz karakteriyle sergilediği performansla izleyicileri ekran başına kilitleyen Mine Tugay'ın özel hayatı mercek altına alındı. Güzelliği ve sportifliğiyle adından söz ettiren Mine Tugay, yaşıyla herkesi şaşırttı. İşte Mine Tugay'ın yaşı...

Giriş Tarihi: 30.03.2020 17:30 Güncelleme Tarihi: 30.03.2020 18:17
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Zalim İstanbul'un Şeniz'i Mine Tugay yaşıyla olay oldu! Meğer...

Zalim İstanbul dizisinde canlandırdığı Şeniz karakteriyle fenomen haline gelen Mine Tugay yaşıyla merak konusu oldu. İşte Mine Tugay ve birçok ünlü ismin yaşı...

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Zalim İstanbul'un Şeniz'i Mine Tugay yaşıyla olay oldu! Meğer...

DAMLA COLBAY
1993 yılında dünyaya geldi

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Zalim İstanbul'un Şeniz'i Mine Tugay yaşıyla olay oldu! Meğer...

KAAN YILDIRIM
24 Aralık 1986

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Zalim İstanbul'un Şeniz'i Mine Tugay yaşıyla olay oldu! Meğer...

HADİSE

22 Ekim 1985

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Zalim İstanbul'un Şeniz'i Mine Tugay yaşıyla olay oldu! Meğer...

ASLI ENVER

10 Mayıs 1984