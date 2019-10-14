BİZE ULAŞIN
Fahriye Evcen'in doğum kiloları gitti! İşte Fahriye Evcen'in değişimi
Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen doğum sonrası fotoğraflarıyla herkesi şaşkına çevirmişti. Hamilelik döneminde aldığı kilolarla dikkat çeken Fahriye Evcen, kısa sürede müthiş bir değişime imza attı. Kuruluş Osman'da başrol oynayan eşi Burak Özçivit'i ziyaret eden Fahriye Evcen'in son hali görenleri hayrete düşürdü. Fahriye Evcen'in kısa sürede imza attığı değişim büyük beğeni topladı. İşte güzel oyuncunun kilolardan kurtulduktan sonraki hali.
Giriş Tarihi: 14.10.2019 13:48 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 14:06
- 1
- 119
- 2
- 119
- 3
- 119
- 4
- 119
- 5
- 119