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Fahriye Evcen'in doğum kiloları gitti! İşte Fahriye Evcen'in değişimi

Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen doğum sonrası fotoğraflarıyla herkesi şaşkına çevirmişti. Hamilelik döneminde aldığı kilolarla dikkat çeken Fahriye Evcen, kısa sürede müthiş bir değişime imza attı. Kuruluş Osman'da başrol oynayan eşi Burak Özçivit'i ziyaret eden Fahriye Evcen'in son hali görenleri hayrete düşürdü. Fahriye Evcen'in kısa sürede imza attığı değişim büyük beğeni topladı. İşte güzel oyuncunun kilolardan kurtulduktan sonraki hali.

Giriş Tarihi: 14.10.2019 13:48 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 14:06
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Fahriye Evcen'in doğum kiloları gitti! İşte Fahriye Evcen'in değişimi

Fahriye Evcen oğlu Karan'ı dünyaya getirdikten sonra kilolu görüntüsüyle dikkat çekmişti. Aradan kısa bir süre geçmesine rağmen Fahriye Evcen'in eski formuna kavuşması herkesi şaşkına çevirdi.

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Fahriye Evcen'in doğum kiloları gitti! İşte Fahriye Evcen'in değişimi

Burak Özçivit'in oynadığı Kuruluş Osman dizisinin setini ziyaret eden Fahriye Evcen, son hali ile herkesi hayrete düşürdü. Instagram hesabından yeni fotoğraflarını paylaşan Fahriye Evcen, büyük beğeni topladı. İşte Fahriye Evcen'in kısa sürede geçirdiği büyük değişim...

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Fahriye Evcen'in doğum kiloları gitti! İşte Fahriye Evcen'in değişimi

Fahriye Evcen

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Fahriye Evcen'in doğum kiloları gitti! İşte Fahriye Evcen'in değişimi

Fahriye Evcen

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Fahriye Evcen'in doğum kiloları gitti! İşte Fahriye Evcen'in değişimi

Fahriye Evcen