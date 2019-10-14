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Dinç Aydoğdu ile evleneceği konuşulan Hande Ataizi’den samimi açıklamalar
Hande Ataizi kendisinden 20 yaş küçük Dinç Aydoğdu ile ilişki yaşamasıyla gündeme gelmişti. İkilinin evlilik kararı aldığı konuşulurken 2. Sayfa programına katılan Hande Ataizi'den samimi açıklamalar geldi. 'Ben yaşlanacağım, güzelliğim gidecek. Adam ise tam kıvamına gelecek' diye çekinceleri olduğunu söyleyen Ataizi, korkularını 7 ayda aştığını belirtti.
Giriş Tarihi: 14.10.2019 14:19 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 14:20
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