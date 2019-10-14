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Dinç Aydoğdu ile evleneceği konuşulan Hande Ataizi’den samimi açıklamalar

Hande Ataizi kendisinden 20 yaş küçük Dinç Aydoğdu ile ilişki yaşamasıyla gündeme gelmişti. İkilinin evlilik kararı aldığı konuşulurken 2. Sayfa programına katılan Hande Ataizi'den samimi açıklamalar geldi. 'Ben yaşlanacağım, güzelliğim gidecek. Adam ise tam kıvamına gelecek' diye çekinceleri olduğunu söyleyen Ataizi, korkularını 7 ayda aştığını belirtti.

Giriş Tarihi: 14.10.2019 14:19 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 14:20
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Dinç Aydoğdu ile evleneceği konuşulan Hande Ataizi’den samimi açıklamalar

2.Sayfa programına Hande Ataizi, samimi açıklamalarda bulundu. 2. Sayfa'ya verdiği özel röportajda, Dinç Aydoğdu'nun kendisiyle evlenmek istediğini söyleyen Ataizi, ilişkisindeki korkuları 7 ayda aştığını belirtti.

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Dinç Aydoğdu ile evleneceği konuşulan Hande Ataizi’den samimi açıklamalar

İşte Hande Ataizi'nin açıklamaları;

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Dinç Aydoğdu ile evleneceği konuşulan Hande Ataizi’den samimi açıklamalar

Dinç benimle evlenmek istediğini söyledi. Ben de olumlu yaklaştım. Bir düzene girmek kötü bir şey değil, evlilik iyi bir şey hayatın bir düzene giriyor.

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Dinç Aydoğdu ile evleneceği konuşulan Hande Ataizi’den samimi açıklamalar

Hiç beklemediğim bir anda oldu. Umudumu yitirdiğim anda Dinç çıktı karşıma. Beni gerçekten seven biri, önceliğim mutlu olmak.

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Dinç Aydoğdu ile evleneceği konuşulan Hande Ataizi’den samimi açıklamalar

Eğer evlenirsek çok küçük, basit bir şey olsun istiyoruz. Davul-zurna olmasın istiyoruz.