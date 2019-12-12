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ABD'li sanatçı Della Miles: Türkiye’yi şehir şehir gezip tanıtmak istiyorum
Dünyanın en iyi soul rock müziği yorumcuları arasında gösterilen ABD'li Della Miles, Müslüman olmasının ardından Türkiye'ye yerleşmişti. Türkiye'nin yabancılar tarafından yanlış bilindiğini belirten Miles, "Birçok insan Türkiye hakkında ya hiçbir şey bilmiyor veya yanlış, klişe şeyler biliyor. Türkiye'yi şehir şehir gezip nasıl güzel bir yer olduğunu tüm dünyaya göstermek istiyorum" dedi.
Giriş Tarihi: 12.12.2019 12:45 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019 12:48
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