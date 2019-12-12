ABD'li sanatçı Della Miles: Türkiye’yi şehir şehir gezip tanıtmak istiyorum

Hazreti Mevlana'nın öğretilerinin insanlar tarafından iyi analiz edilmesi gerektiğine değinen Miles, "Mevlana'ya her yönden saygı duyuyorum. Onun harika bir insan olduğunu düşünüyorum. Zenginlik, krallık onun için önemli değil. Sadece ilmini herkesle paylaşabileceği bir ortamda yani insanlarla olmak istedi." diye konuştu.

