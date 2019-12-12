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ABD'li sanatçı Della Miles: Türkiye’yi şehir şehir gezip tanıtmak istiyorum

Dünyanın en iyi soul rock müziği yorumcuları arasında gösterilen ABD'li Della Miles, Müslüman olmasının ardından Türkiye'ye yerleşmişti. Türkiye'nin yabancılar tarafından yanlış bilindiğini belirten Miles, "Birçok insan Türkiye hakkında ya hiçbir şey bilmiyor veya yanlış, klişe şeyler biliyor. Türkiye'yi şehir şehir gezip nasıl güzel bir yer olduğunu tüm dünyaya göstermek istiyorum" dedi.

Giriş Tarihi: 12.12.2019 12:45 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019 12:48
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ABD'li sanatçı Della Miles: Türkiye’yi şehir şehir gezip tanıtmak istiyorum

Michael Jackson ve Whitney Houston başta olmak üzere birçok ünlü sanatçının vokalistliğini yaparak tanınan, geçen yıl Muğla'ya yerleşip Müslüman olan ABD'li sanatçı Della Miles, Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında Konya'da konser verdi.

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ABD'li sanatçı Della Miles: Türkiye’yi şehir şehir gezip tanıtmak istiyorum

Sahne performansıyla büyük beğeni toplayan Miles, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mevlevi geleneğine ve Mevlana'ya büyük ilgi duyduğunu söyledi.

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ABD'li sanatçı Della Miles: Türkiye’yi şehir şehir gezip tanıtmak istiyorum

Bu ilginin İslamiyet'i seçmesindeki ilahi motivasyondan kaynaklandığını belirten Miles, bugün bile memleketi Houston'da değil Konya'da oluşunun kaderle açıklanabileceğini aktardı. Miles "Kader beni nereye götürüyorsa, oraya gidiyorum ve bu kader de Allah tarafından belirleniyor." dedi.

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ABD'li sanatçı Della Miles: Türkiye’yi şehir şehir gezip tanıtmak istiyorum

Hazreti Mevlana'nın öğretilerinin insanlar tarafından iyi analiz edilmesi gerektiğine değinen Miles, "Mevlana'ya her yönden saygı duyuyorum. Onun harika bir insan olduğunu düşünüyorum. Zenginlik, krallık onun için önemli değil. Sadece ilmini herkesle paylaşabileceği bir ortamda yani insanlarla olmak istedi." diye konuştu.

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ABD'li sanatçı Della Miles: Türkiye’yi şehir şehir gezip tanıtmak istiyorum

Della Miles, sema ayininin kendisini çok etkilediğini vurgulayarak, "Sema ayinindeki hareketler, koreograf değil, tamamen hissiyattan ortaya çıkmış şeyler. Mevlana bunları yaptığında kendisi seçmedi, bir şeyler bunu ona yaptırdı. Bu bana uhrevi bağlantıyı çok güçlü şekilde gösteriyor." yorumunda bulundu.