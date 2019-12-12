12 Aralık 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Gamze Özçelik'in oğlu Murathan sosyal medyayı salladı! Gamze Özçelik ve oğlu...

Gamze Özçelik Türkiye'nin iyilik elçisi olarak Afrika'da yardımlarına devam ederken, oğlu Murathan'la ilgilenmeyi de ihmal etmiyor. Sevilen oyuncu Gamze Özçelik'in oğlu Murathan'ın büyüdüğünü açıkça gözler önüne seren fotoğrafları herkesin dikkatini çekti. Eşi Uğur Pektaş ile yeniden barışan Gamze Özçelik'in oğlu Murathan'la olan pozları sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte Gamze Özçelik ve oğlu Murathan...

Giriş Tarihi: 12.12.2019 11:55 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019 11:58
  • 1
  • 84
Gamze Özçelik'in oğlu Murathan sosyal medyayı salladı! Gamze Özçelik ve oğlu...

Televizyonu bırakarak kendini Afrika'daki yoksullara yardım etmeye adayan Gamze Özçelik, adeta yepyeni bir hayat yaşıyor. Gamze Özçelik ve oğlu Murathan'ın fotoğrafları sevenlerini şaşırttı. Murathan'ın magazinden uzak büyümesini isteyen Gamze Özçelik, herkesi şoke etti.

  • 2
  • 84
Gamze Özçelik'in oğlu Murathan sosyal medyayı salladı! Gamze Özçelik ve oğlu...

Gamze Özçelik Türkiye'nin iyilik elçisi olarak Afrika'da yardımlarına devam ederken, oğlu Murathan'la ilgilenmeyi de ihmal etmiyor. Sevilen oyuncu Gamze Özçelik'in oğlu Murathan'ın büyüdüğünü açıkça gözler önüne seren fotoğrafları herkesin dikkatini çekti.

  • 3
  • 84
Gamze Özçelik'in oğlu Murathan sosyal medyayı salladı! Gamze Özçelik ve oğlu...

Eşi Uğur Pektaş ile yeniden barışan Gamze Özçelik'in oğlu Murathan'la olan pozları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

  • 4
  • 84
Gamze Özçelik'in oğlu Murathan sosyal medyayı salladı! Gamze Özçelik ve oğlu...

İşte Gamze Özçelik ve ünlülerin çocukları...

  • 5
  • 84
Gamze Özçelik'in oğlu Murathan sosyal medyayı salladı! Gamze Özçelik ve oğlu...

Murathan...