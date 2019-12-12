Gamze Özçelik'in oğlu Murathan sosyal medyayı salladı! Gamze Özçelik ve oğlu...

Gamze Özçelik Türkiye'nin iyilik elçisi olarak Afrika'da yardımlarına devam ederken, oğlu Murathan'la ilgilenmeyi de ihmal etmiyor. Sevilen oyuncu Gamze Özçelik'in oğlu Murathan'ın büyüdüğünü açıkça gözler önüne seren fotoğrafları herkesin dikkatini çekti. Eşi Uğur Pektaş ile yeniden barışan Gamze Özçelik'in oğlu Murathan'la olan pozları sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte Gamze Özçelik ve oğlu Murathan...