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Sevgili Geçmiş final yapacak! Gözler Sevgili Geçmiş'in yıldızı Sevda Erginci'ye çevrildi

Sevgili Geçmiş final bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkacak. Sevgili Geçmiş dizisinin yıldızı Sevda Erginci'nin dizi sonrası ne yapacağı merak konusu oldu. Sevilen genç oyuncu Sevda Erginci büyük bir hayran kitlesine sahip olurken, yeni bir projeye başlayıp başlamayacağı araştırıldı. Sevenleri Sevgili Geçmiş oyuncusu Sevda Erginci'nin özel hayatını mercek altına adlı.

Giriş Tarihi: 12.12.2019 13:16 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019 13:18
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Sevgili Geçmiş final yapacak! Gözler Sevgili Geçmiş'in yıldızı Sevda Erginci'ye çevrildi

Sevgili Geçmiş final bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkacak. Sevgili Geçmiş dizisinin yıldızı Sevda Erginci'nin dizi sonrası ne yapacağı merak konusu oldu. Sevilen genç oyuncu Sevda Erginci büyük bir hayran kitlesine sahip olurken, yeni bir projeye başlayıp başlamayacağı araştırıldı. Sevenleri Sevgili Geçmiş oyuncusu Sevda Erginci'nin özel hayatını mercek altına adlı.

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Sevgili Geçmiş final yapacak! Gözler Sevgili Geçmiş'in yıldızı Sevda Erginci'ye çevrildi

Aslen nereli olduğu merak edilen Sevda Erginci, hakkındaki gerçekle herkesi şaşırttı.

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Sevgili Geçmiş final yapacak! Gözler Sevgili Geçmiş'in yıldızı Sevda Erginci'ye çevrildi

İşte Sevda Erginci ve ünlülerin memleketleri...

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Sevgili Geçmiş final yapacak! Gözler Sevgili Geçmiş'in yıldızı Sevda Erginci'ye çevrildi

Sevda Erginci - Mardin

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Sevgili Geçmiş final yapacak! Gözler Sevgili Geçmiş'in yıldızı Sevda Erginci'ye çevrildi

Burak Özçivit – Gaziantep