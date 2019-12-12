Sevgili Geçmiş final yapacak! Gözler Sevgili Geçmiş'in yıldızı Sevda Erginci'ye çevrildi

Sevgili Geçmiş final bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkacak. Sevgili Geçmiş dizisinin yıldızı Sevda Erginci'nin dizi sonrası ne yapacağı merak konusu oldu. Sevilen genç oyuncu Sevda Erginci büyük bir hayran kitlesine sahip olurken, yeni bir projeye başlayıp başlamayacağı araştırıldı. Sevenleri Sevgili Geçmiş oyuncusu Sevda Erginci'nin özel hayatını mercek altına adlı.