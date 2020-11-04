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04 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yıldızı Demet Özdemir'in estetik operasyonları saymakla bitmiyor! Değişimi şaşırttı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yıldızı Demet Özdemir'in estetik operasyonları saymakla bitmiyor! Değişimi şaşırttı
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin başrol oyuncusu Demet Özdemir, gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Son yıllarda yer aldığı dizilerle adından söz ettiren Demet Özdemir, rol arkadaşı İbrahim Çelikkol ile aralarında yakaladıkları uyumla da adından söz ettiriyor. Başarılı oyunculuğuyla birlikte güzelliğiyle de konuşulan Demet Özdemir'in yıllar öncesine ait fotoğrafları herkesi şoke etti. Demet Özdemir'in estetikle bambaşka bir insan olduğunu gören hayranları hayal kırıklığına uğradı.
Giriş Tarihi: 04.11.2020 03:23 Güncelleme Tarihi: 04.11.2020 03:25
Son yılların başarılı oyuncuları arasında yer alan ve geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Demet Özdemir, Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle de dikkatleri üzerinde tutmayı başarıyor. Demet Özdemir'e ait yıllar önce çekilen bir fotoğraf ise güzel oyuncunun hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. İşte Demet Özdemir'in estetik operasyonları...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Zeynep Bastık
Zeynep Bastık
Zeynep Bastık
Tuvana Türkay