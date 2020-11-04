Dilara Aksüyek İstanbul gecelerinde böyle yakalandı! Aralarındaki yaş farkı dikkat çekti...

Dilara Aksüyek, Ceyhun Mengiroğlu ile 5 yıllık ilişkisini kısa süre önce bitirerek yeni bir aşka yelken açtı. Ayrılık acısını çabuk atlatan İstanbullu Gelin'in İpek'i Dilara Aksüyek Arka Sokaklar oyuncusuyla yakalandı. 33 yaşındaki Aksüyek kendisinden 9 yaş küçük olan Onur Bay ile böyle görüntülendi...