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04 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Dilara Aksüyek İstanbul gecelerinde böyle yakalandı! Aralarındaki yaş farkı dikkat çekti... Dilara Aksüyek İstanbul gecelerinde böyle yakalandı! Aralarındaki yaş farkı dikkat çekti...
Dilara Aksüyek, Ceyhun Mengiroğlu ile 5 yıllık ilişkisini kısa süre önce bitirerek yeni bir aşka yelken açtı. Ayrılık acısını çabuk atlatan İstanbullu Gelin'in İpek'i Dilara Aksüyek Arka Sokaklar oyuncusuyla yakalandı. 33 yaşındaki Aksüyek kendisinden 9 yaş küçük olan Onur Bay ile böyle görüntülendi...
Giriş Tarihi: 04.11.2020 11:07 Güncelleme Tarihi: 04.11.2020 13:33
Bir dönem Aslı Enver ve Özcan Deniz'in başrol paylaştığı İstanbullu Gelin dizisinde İpek karakterine hayat veren oyuncu Dilara Aksüyek, Arka Sokaklar'ın Tekin'i ile Cihangir'deki bir mekanda yakalandı.
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Hürriyet'in haberine göre, 33 yaşındaki Aksüyek kendisinden 9 yaş küçük olan Onur Bay'ı gece boyunca öpücüklere boğdu.
Mekan çıkışı soruları yanıtlamayan çift muhabirlere "İyi geceler" demekle yetindi.
DİLARA AKSÜYEK
ONUR BAY
SEDA BAKAN