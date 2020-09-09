ABD başkanlığına aday olan Kanye West’e büyük şok!

West'in alt mahkemenin adaylık başvurusunu reddetmesinin ardından yaptığı itirazı değerlendiren Yüksek Mahkeme, şarkıcının aday gösterildiği başvuru dilekçesinde imzacıların siyasi parti mensubiyetlerine ilişkin bilgilerin yer almadığı, bu yüzden başvurunun eyalet seçim kanunlarına aykırı olduğu hükmüne vardı.

