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09 Eylül 2020, Çarşamba
ABD başkanlığına aday olan Kanye West’e büyük şok!
ABD'li rapçi Kanye West, Kasım ayında yapılacak olan seçimlere adaylığını koyacağını açıklamıştı. Bağımsız aday olmak için başvuruda bulunan West'in talebi geri çevrildi.
Giriş Tarihi: 09.09.2020 14:36 Güncelleme Tarihi: 09.09.2020 14:37