Türkan Şoray’ın son hali şaşkına çevirdi! Eski halinden eser kalmadı

Yeşilçam'da rol aldığı filmlerle Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıran Türkan Şoray, son haliyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Geçtiğimiz yıllarda geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle vücudu fazla kortizon üreten Şoray, bir hayli kilo almıştı. Gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuşan Şoray, eski formuna geri döndü. Aldığı kilolardan kurtulan Türkan Şoray son hali ile 'Maşallah' dedirtti. 20 kilo veren Türkan Şoray sırrını açıkladı.