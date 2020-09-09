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Türkan Şoray’ın son hali şaşkına çevirdi! Eski halinden eser kalmadı

Yeşilçam'da rol aldığı filmlerle Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıran Türkan Şoray, son haliyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Geçtiğimiz yıllarda geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle vücudu fazla kortizon üreten Şoray, bir hayli kilo almıştı. Gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuşan Şoray, eski formuna geri döndü. Aldığı kilolardan kurtulan Türkan Şoray son hali ile 'Maşallah' dedirtti. 20 kilo veren Türkan Şoray sırrını açıkladı.

Giriş Tarihi: 09.09.2020 13:52 Güncelleme Tarihi: 09.09.2020 13:58
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Türkan Şoray’ın son hali şaşkına çevirdi! Eski halinden eser kalmadı

Türk Sineması'nın 'Sultan' lakaplı usta oyuncusu Türkan Şoray, son haliyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Türkan Şoray’ın son hali şaşkına çevirdi! Eski halinden eser kalmadı

Türkan Şoray, 2014'de 'Cushing Sendromu'na yakalanmış, vücudunun fazla kortizon üretmesi yüzünden kilo almıştı. Buna bağlı olarak Türkan Şoray'da kemik erimesi problemi çıkmış, ayaklarında da problem olmuştu. Sol böbrek üstü bezi alınan ardından beyin ameliyatı geçiren Türkan Şoray, 2 yıl süren tedavinin ardından hastalığı yendi.

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Türkan Şoray’ın son hali şaşkına çevirdi! Eski halinden eser kalmadı

Zor zamanlarını geride bırakan Türkan Şoray eski günlerine geri döndü.

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Türkan Şoray’ın son hali şaşkına çevirdi! Eski halinden eser kalmadı

Aldığı kilolardan kurtulan Türkan Şoray son hali ile 'Maşallah' dedirtti. 20 kilo veren Türkan Şoray sırrını açıkladı.

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Türkan Şoray’ın son hali şaşkına çevirdi! Eski halinden eser kalmadı

İşte Sultan'ın sırları şöyle:

Unlu gıdaları azalttı, tuzu kesti.
Porsiyonları küçülttü.
Meyve ve tatlıya sınırlama getirdi.
Her sabah ve akşam 30'ar dakika yürüyor.
Öğleden sonraları 20 dakika yüzüyor.