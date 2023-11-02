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9 yıldır evli olan Doğuş'un yasak aşkı ortaya çıktı! İmam nikahı bile kıymış! Fotoğrafları tek tek yayınladı

9 yıl önce Azerbaycan'ın ünlü sunucusu Hoşkedem Hidayetkızı ile dünyaevine giren Doğuş'un bu evliliğinden 2 çocuğu dünyaya geldi. Geçtiğimiz aylarda gayrimeşru çocuğu olduğu haberleriyle gündeme gelen şarkıcı hakkında yeni bir skandal gündeme geldi. Esra adlı bir kadın, Doğuş ile yasak aşk yaşadıkları, daha sonrasında imam nikahı kıydıkları ileri sürdü. Yayınladığı fotoğraflar ortalığı karıştırdı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.11.2023 13:09
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9 yıldır evli olan Doğuş’un yasak aşkı ortaya çıktı! İmam nikahı bile kıymış! Fotoğrafları tek tek yayınladı

2014 yılında Azerbaycan'ın ünlü sunucusu Hoşkedem Hidayetkızı ile evlenen Doğuş'un bu evlilikten iki evladı oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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9 yıldır evli olan Doğuş’un yasak aşkı ortaya çıktı! İmam nikahı bile kıymış! Fotoğrafları tek tek yayınladı

Hayatını Azerbaycan-Türkiye arasında sürdüren şarkıcı, bir dönem de 'gayrimeşru çocuk' haberleriyle gündeme geldi. Ancak yapılan DNA testinin sonucunda iddiaların asılsız olduğu ortaya çıktı.

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9 yıldır evli olan Doğuş’un yasak aşkı ortaya çıktı! İmam nikahı bile kıymış! Fotoğrafları tek tek yayınladı

Ünlü şarkıcı, şimdi ise bambaşka bir iddiayla magazin gündemine bomba gibi düştü.

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9 yıldır evli olan Doğuş’un yasak aşkı ortaya çıktı! İmam nikahı bile kıymış! Fotoğrafları tek tek yayınladı

Didem Arslan Yılmaz programına konuk olan Esra ismindeki bir kadın, 9 yıldır sunucu Hoşkeden Hidayetkızı ile evli olan Doğuş ile yasak aşk yaşadıklarını, daha sonrasında dini nikah kıydıklarını ileri sürdü.

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9 yıldır evli olan Doğuş’un yasak aşkı ortaya çıktı! İmam nikahı bile kıymış! Fotoğrafları tek tek yayınladı

"2020'DE KARŞILAŞTIK"

Doğuş'la birbirlerinden çok etkilendiklerini ve kısa süre içinde aşk yaşamaya başladıklarını dile getiren kadın, şu ifadeleri kullandı: "Biz Doğuş'la daha önceden tanışıyorduk, 2020'de karşılaştık.