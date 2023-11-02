9 yıldır evli olan Doğuş'un yasak aşkı ortaya çıktı! İmam nikahı bile kıymış! Fotoğrafları tek tek yayınladı

9 yıl önce Azerbaycan'ın ünlü sunucusu Hoşkedem Hidayetkızı ile dünyaevine giren Doğuş'un bu evliliğinden 2 çocuğu dünyaya geldi. Geçtiğimiz aylarda gayrimeşru çocuğu olduğu haberleriyle gündeme gelen şarkıcı hakkında yeni bir skandal gündeme geldi. Esra adlı bir kadın, Doğuş ile yasak aşk yaşadıkları, daha sonrasında imam nikahı kıydıkları ileri sürdü. Yayınladığı fotoğraflar ortalığı karıştırdı. İşte detaylar...