02 Kasım 2023, Perşembe
Buse Varol’dan yürek yakan Selçuk Tektaş paylaşımı: Bazen sadece 'keşke' diyorsun...
Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş koronavirüs nedeniyle 2021 yılında hayatını kaybetmişti. Büyük bir acı yaşayan şarkıcının eşi Buse Varol, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Selçuk Tektaş ile çekilmiş fotoğrafını yayınlayan Varol, yazdığı notla yürek yaktı.
Giriş Tarihi: 02.11.2023 12:00 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 12:01
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Buse Varol’dan yürek yakan Selçuk Tektaş paylaşımı: Bazen sadece 'keşke' diyorsun...
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Buse Varol’dan yürek yakan Selçuk Tektaş paylaşımı: Bazen sadece 'keşke' diyorsun...
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Buse Varol’dan yürek yakan Selçuk Tektaş paylaşımı: Bazen sadece 'keşke' diyorsun...
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Buse Varol’dan yürek yakan Selçuk Tektaş paylaşımı: Bazen sadece 'keşke' diyorsun...
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Buse Varol’dan yürek yakan Selçuk Tektaş paylaşımı: Bazen sadece 'keşke' diyorsun...