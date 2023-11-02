Buse Varol’dan yürek yakan Selçuk Tektaş paylaşımı: Bazen sadece ’keşke’ diyorsun...

"BAZEN SADECE 'KEŞKE' DİYORSUN"

Varol Selçuk Tektaş'la fotoğrafını paylaşım altına ise, "Bu fotoğrafı çekildiğimiz anı o kadar net hatırlıyorum ki! Çok özledik hem de çok... Bazen sadece 'keşke' diyorsun.." ifadelerini kullandı.