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Haberler Galeri Buse Varol’dan yürek yakan Selçuk Tektaş paylaşımı: Bazen sadece 'keşke' diyorsun...

Buse Varol’dan yürek yakan Selçuk Tektaş paylaşımı: Bazen sadece 'keşke' diyorsun...

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş koronavirüs nedeniyle 2021 yılında hayatını kaybetmişti. Büyük bir acı yaşayan şarkıcının eşi Buse Varol, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Selçuk Tektaş ile çekilmiş fotoğrafını yayınlayan Varol, yazdığı notla yürek yaktı.

Giriş Tarihi: 02.11.2023 12:00 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 12:01
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Buse Varol’dan yürek yakan Selçuk Tektaş paylaşımı: Bazen sadece 'keşke' diyorsun...
Buse Varol’dan yürek yakan Selçuk Tektaş paylaşımı: Bazen sadece ’keşke’ diyorsun...

Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Buse Varol’dan yürek yakan Selçuk Tektaş paylaşımı: Bazen sadece 'keşke' diyorsun...
Buse Varol’dan yürek yakan Selçuk Tektaş paylaşımı: Bazen sadece ’keşke’ diyorsun...

ZOR GÜNLER GEÇİRDİ

Selçuk Tektaş'ın vefat etmesinin ardından kardeşinin ailesiyle yakından ilgilenen Alişan ile Buse Varol çiftinin arası açıldı. Kardeşinin vefatıyla büyük bir acıyla yüzleşen Alişan, bu vefatla zor günler geçirdi.

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Buse Varol’dan yürek yakan Selçuk Tektaş paylaşımı: Bazen sadece 'keşke' diyorsun...
Buse Varol’dan yürek yakan Selçuk Tektaş paylaşımı: Bazen sadece ’keşke’ diyorsun...

KIRGINLIKLARI GERİDE BIRAKTILAR

Yaşanan onca şeyden sonra Alişan ve ailesi kırgınlıkları atlattı ve birbirine tutundu.

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Buse Varol’dan yürek yakan Selçuk Tektaş paylaşımı: Bazen sadece 'keşke' diyorsun...
Buse Varol’dan yürek yakan Selçuk Tektaş paylaşımı: Bazen sadece ’keşke’ diyorsun...

SOSYAL MEDYADAN DUYGUSAL PAYLAŞIM!

Bugün Buse Varol sosyal medyada Selçuk Tektaş'la ilgili bir paylaşım yaptı.

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Buse Varol’dan yürek yakan Selçuk Tektaş paylaşımı: Bazen sadece 'keşke' diyorsun...
Buse Varol’dan yürek yakan Selçuk Tektaş paylaşımı: Bazen sadece ’keşke’ diyorsun...

"BAZEN SADECE 'KEŞKE' DİYORSUN"

Varol Selçuk Tektaş'la fotoğrafını paylaşım altına ise, "Bu fotoğrafı çekildiğimiz anı o kadar net hatırlıyorum ki! Çok özledik hem de çok... Bazen sadece 'keşke' diyorsun.." ifadelerini kullandı.