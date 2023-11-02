02 Kasım 2023, Perşembe
Bergüzar Korel Londra’da ev değiştirdi! Paylaşmaya doyamadı: “Yeni mahalle yeni hayat”
3 çocukları bulunan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, yılın belli dönemlerini Londra'da geçirme kararı almıştı. İngiltere-Türkiye arasında mekik dokuyan Korel, yeni mahallesinden paylaşımlarda bulundu. Korel'in paylaşımı büyük ilgi görürken ünlü çiftin İstanbul'daki evleri de merak edildi. İşte Bergüzar Korel'in paylaşımı ve ünlü çiftin 14 yıllık aşk yuvası...
Giriş Tarihi: 02.11.2023 16:11 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 16:11
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