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Bergüzar Korel Londra’da ev değiştirdi! Paylaşmaya doyamadı: “Yeni mahalle yeni hayat”

3 çocukları bulunan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, yılın belli dönemlerini Londra'da geçirme kararı almıştı. İngiltere-Türkiye arasında mekik dokuyan Korel, yeni mahallesinden paylaşımlarda bulundu. Korel'in paylaşımı büyük ilgi görürken ünlü çiftin İstanbul'daki evleri de merak edildi. İşte Bergüzar Korel'in paylaşımı ve ünlü çiftin 14 yıllık aşk yuvası...

Giriş Tarihi: 02.11.2023 16:11 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 16:11
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Bergüzar Korel Londra’da ev değiştirdi! Paylaşmaya doyamadı: “Yeni mahalle yeni hayat”

Binbir Gece dizisinde birlikte rol alan ve arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Halit Ergenç ile Bergüzar Korel, 2009 yılında dünyaevine girdi.

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Bergüzar Korel Londra’da ev değiştirdi! Paylaşmaya doyamadı: “Yeni mahalle yeni hayat”

Bu evlilikten Ali, Han ve Leyla adında üç evladı olan ünlü çift, yılın belli dönemlerini Londra'da geçirme kararı aldı.

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Bergüzar Korel Londra’da ev değiştirdi! Paylaşmaya doyamadı: “Yeni mahalle yeni hayat”

Yıllar sonra setlere dönen Korel, projeye ara verilmesiyle soluğu Londra'da aldı ve yeni mahallesinden paylaşımda bulundu.

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Bergüzar Korel Londra’da ev değiştirdi! Paylaşmaya doyamadı: “Yeni mahalle yeni hayat”

İngiltere'de ev değiştirdiklerini duyuran Korel, sosyal medya hesabında yeni mahallesinden kareler yayınladı.

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Bergüzar Korel Londra’da ev değiştirdi! Paylaşmaya doyamadı: “Yeni mahalle yeni hayat”

Ünlü isim pozlarına "Yeni mahalle, yeni hayat" notunu düştü.