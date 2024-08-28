28 Ağustos 2024, Çarşamba
9 ay sonra tahliye olan Dilan Polat'ın hayatı film oluyor! Yapımcılar sıraya girdi
Kara para aklama, yasadışı bahis ve vergi kaçırma gibi suçlamalarla yaklaşık 9 aydır cezaevinde bulunan ünlü sosyal medya fenomeni ve Dilan Polat, geçtiğimiz günlerde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Tahliyesinin hemen ardından sosyal medya hesabından 500 bin yeni takipçi kazanan Polat'ın kapısında yapımcılar da kuyruğa girdi. Dilan Polat'ın hayatının film olacağı öğrenildi.
Giriş Tarihi: 28.08.2024 09:53 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 09:53