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Haberler Galeri 9 ay sonra tahliye olan Dilan Polat'ın hayatı film oluyor! Yapımcılar sıraya girdi

9 ay sonra tahliye olan Dilan Polat'ın hayatı film oluyor! Yapımcılar sıraya girdi

Kara para aklama, yasadışı bahis ve vergi kaçırma gibi suçlamalarla yaklaşık 9 aydır cezaevinde bulunan ünlü sosyal medya fenomeni ve Dilan Polat, geçtiğimiz günlerde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Tahliyesinin hemen ardından sosyal medya hesabından 500 bin yeni takipçi kazanan Polat'ın kapısında yapımcılar da kuyruğa girdi. Dilan Polat'ın hayatının film olacağı öğrenildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.08.2024 09:53 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 09:53
9 ay sonra tahliye olan Dilan Polat’ın hayatı film oluyor! Yapımcılar sıraya girdi

Şatavatlı hayatlarıyla dikkat çeken Dilan Polat ve Engin Polat çifti, MASAK radarına takıldıktan sonra 4 Kasım 2023'te kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla cezaevine girmişti.

9 ay sonra tahliye olan Dilan Polat’ın hayatı film oluyor! Yapımcılar sıraya girdi

Yaklaşık 9 ay süren cezaevi sürecinin ardından, sosyal medya fenomeni Dilan Polat hakkında tutuksuz yargılanma kararı verildi.

9 ay sonra tahliye olan Dilan Polat’ın hayatı film oluyor! Yapımcılar sıraya girdi

Polat, tahliye olur olmaz Instagram hesabında büyük bir takipçi artışı yaşadı.

9 ay sonra tahliye olan Dilan Polat’ın hayatı film oluyor! Yapımcılar sıraya girdi

Dilan Polat, 500 bin yeni takipçi kazandı. Böylece toplam takipçi sayısı 6 milyon 500 bine ulaştı.

9 ay sonra tahliye olan Dilan Polat’ın hayatı film oluyor! Yapımcılar sıraya girdi

Ancak cezaevindeki Engin Polat, eşine "Kesinlikle konuşmayacaksın, telefon kullanmayacaksın, röportaj vermeyeceksin" diyerek telkinlerde bulunduğu öğrenildi.