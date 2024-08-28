28 Ağustos 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Haberler Galeri Merve Dizdar paylaştı: 'Benimkiler...' Halit Ergenç eşi Bergüzar Korel doğum gününde...

Merve Dizdar paylaştı: 'Benimkiler...' Halit Ergenç eşi Bergüzar Korel doğum gününde...

2009 yılında dünyaevine giren Halit Ergenç ve Bergüzar Korel, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. Çocuklarını gözlerden uzak bir şekilde büyüten çift, dün akşam Bergüzar Korel'in doğum gününü sürpriz bir partiyle kutladı. Etkinlikte birçok ünlü isim bir araya gelirken Merve Dizdar'ın paylaşımı dikkat çekti. Dizdar, Halit Ergenç ile Bergüzar Korel'in bir pozunu "Benimkiler" notuyla yayınladı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.08.2024 11:37 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 11:37
Merve Dizdar paylaştı: ’Benimkiler...’ Halit Ergenç eşi Bergüzar Korel doğum gününde...

Binbir Gece dizisinin iki başrol oyuncusu Halit Ergenç ve Bergüzar Korel, 2009 yılında evlenerek ilişkilerini taçlandırdı. Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikilinin Ali, Han ve Leyla adında üç çocuğu bulunuyor.

Merve Dizdar paylaştı: ’Benimkiler...’ Halit Ergenç eşi Bergüzar Korel doğum gününde...

Çocuklarını gözlerden uzak büyütmeyi tercih eden Ergenç ve Korel, zaman zaman sosyal medyada paylaştıkları esprili paylaşımlarla da adlarından söz ettiriyor.

Merve Dizdar paylaştı: ’Benimkiler...’ Halit Ergenç eşi Bergüzar Korel doğum gününde...

Güzel oyuncu Bergüzar Korel son olarak doğum günün paylaşımlarıyla dikkat çekti. Korel, önceki akşam sürpriz bir doğum günü partisiyle 42'nci yaşını kutladı.

Merve Dizdar paylaştı: ’Benimkiler...’ Halit Ergenç eşi Bergüzar Korel doğum gününde...

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel'in doğum günü partisinde, birçok ünlü isim bir araya geldi. Geceye Esra Erol, Ali Özbir, İrem Kahyaoğlu, Engin Hepileri ve Beyza Şekerci gibi isimler katıldı.

Merve Dizdar paylaştı: ’Benimkiler...’ Halit Ergenç eşi Bergüzar Korel doğum gününde...

Partiden en dikkat çeken kare ise oyuncu Merve Dizdar'dan geldi.