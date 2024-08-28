Merve Dizdar paylaştı: ’Benimkiler...’ Halit Ergenç eşi Bergüzar Korel doğum gününde...

Binbir Gece dizisinin iki başrol oyuncusu Halit Ergenç ve Bergüzar Korel, 2009 yılında evlenerek ilişkilerini taçlandırdı. Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikilinin Ali, Han ve Leyla adında üç çocuğu bulunuyor.