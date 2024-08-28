28 Ağustos 2024, Çarşamba
Merve Dizdar paylaştı: 'Benimkiler...' Halit Ergenç eşi Bergüzar Korel doğum gününde...
2009 yılında dünyaevine giren Halit Ergenç ve Bergüzar Korel, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. Çocuklarını gözlerden uzak bir şekilde büyüten çift, dün akşam Bergüzar Korel'in doğum gününü sürpriz bir partiyle kutladı. Etkinlikte birçok ünlü isim bir araya gelirken Merve Dizdar'ın paylaşımı dikkat çekti. Dizdar, Halit Ergenç ile Bergüzar Korel'in bir pozunu "Benimkiler" notuyla yayınladı.
Giriş Tarihi: 28.08.2024 11:37 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 11:37