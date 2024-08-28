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Kapıcılar Kral'ı filminde çocuk oyuncuydu! Seyit'in oğlu İbraam'ın son haline bakın! Öyle bir değişmiş ki...

Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından biri olan Kapıcılar Kralı, Kemal Sunal, Şevket Altuğ, Bilge Zobu, Sevda Ferdağ ve Sevil Üstekin gibi usta oyuncuların performanslarıyla hafızalarda yer edinmişti. Filmin minik yıldızı olarak tanınan ve "İbraam" lakabıyla hafızalara kazınan Soner Yağız, yıllar sonra büyük bir değişim geçirdi. İşte ünlü oyuncunun son hali...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.08.2024 09:35 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 09:35
Kapıcılar Kral’ı filminde çocuk oyuncuydu! Seyit’in oğlu İbraam’ın son haline bakın! Öyle bir değişmiş ki...

Yeşiçlam'dan bir yıldız daha kaydı. Kemal Sunal'la Kapıcılar Kralı filminde birlikte rol alan Sevil Üstekin, hayatını kaybetti. Bunun üzerine unutulmaz film, yeniden gündem oldu.

Kapıcılar Kral’ı filminde çocuk oyuncuydu! Seyit’in oğlu İbraam’ın son haline bakın! Öyle bir değişmiş ki...

1976 yapımı Kapıcılar Kralı, üzerinden 47 yıl geçmesine rağmen izleyenleri kahkahalara boğmaya devam ediyor. Kemal Sunal'ın en sevilen ve unutulmaz filmlerinden biri olan yapımda, usta sanatçı kapıcı Seyit karakterine hayat vererek büyük beğeni toplamıştı.

Kapıcılar Kral’ı filminde çocuk oyuncuydu! Seyit’in oğlu İbraam’ın son haline bakın! Öyle bir değişmiş ki...

Filmde babasına yardım eden ve hafızalara kazınan repliklerin baş kahramanı olan İbraam son haliyle görenler şaşkına çevirdi.

Kapıcılar Kral’ı filminde çocuk oyuncuydu! Seyit’in oğlu İbraam’ın son haline bakın! Öyle bir değişmiş ki...

''İbram şu zımpırtıyı al oğlum, belki demiri para eder.'' "Lopopo ne gız? Git başımdan... Lopopoymuş..." Kapıcılar Kralı'nın iki kardeşi geçtiğimiz yıllarda bir araya gelmişti.

Kapıcılar Kral’ı filminde çocuk oyuncuydu! Seyit’in oğlu İbraam’ın son haline bakın! Öyle bir değişmiş ki...

Kapıcılar Kralı'nın İbram'ının son hali...