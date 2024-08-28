Kapıcılar Kral’ı filminde çocuk oyuncuydu! Seyit’in oğlu İbraam’ın son haline bakın! Öyle bir değişmiş ki...

1976 yapımı Kapıcılar Kralı, üzerinden 47 yıl geçmesine rağmen izleyenleri kahkahalara boğmaya devam ediyor. Kemal Sunal'ın en sevilen ve unutulmaz filmlerinden biri olan yapımda, usta sanatçı kapıcı Seyit karakterine hayat vererek büyük beğeni toplamıştı.