28 Ağustos 2024, Çarşamba
Kapıcılar Kral'ı filminde çocuk oyuncuydu! Seyit'in oğlu İbraam'ın son haline bakın! Öyle bir değişmiş ki...
Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından biri olan Kapıcılar Kralı, Kemal Sunal, Şevket Altuğ, Bilge Zobu, Sevda Ferdağ ve Sevil Üstekin gibi usta oyuncuların performanslarıyla hafızalarda yer edinmişti. Filmin minik yıldızı olarak tanınan ve "İbraam" lakabıyla hafızalara kazınan Soner Yağız, yıllar sonra büyük bir değişim geçirdi. İşte ünlü oyuncunun son hali...
Giriş Tarihi: 28.08.2024 09:35 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 09:35