3 kez evlenen Özcan Deniz’in ilk eşi bakın kim! Tam 10 yıl sürdü! Meğer biricik oğlunun annesi...

'ONLAR GENÇKEN BEN YAŞLI OLMAK İSTEMİYORUM'

Özcan Deniz; "53 yaşındayım. Eşim Samar ve oğlum benim canım. Kaç sene daha onlara eşlik ederim bilmiyorum. Onlar gençken ben yaşlı olmak istemiyorum. O yüzden de bir çocuk daha dünyaya getirip o 10 yaşlarındayken ben 70'lerime dayanmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.