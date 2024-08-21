21 Ağustos 2024, Çarşamba
3 kez evlenen Özcan Deniz'in ilk eşi bakın kim! Tam 10 yıl sürdü! Meğer biricik oğlunun annesi...
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem oluyor. Feyza Aktan ile olaylı biten evliliği sonrası mutluluğu kendisinden 24 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar'da bulmuştu. Deniz, son olarak çocuk itirafıyla gündem oldu. Tüm bunların ardından daha önce 3 evlilik yapan oyuncunun ilk eşi de merak edildi. Özcan Deniz, Feyza Aktan ve Samar Dadgar'dan önce bakın kiminle evliymiş...
Giriş Tarihi: 21.08.2024 13:30 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 13:30