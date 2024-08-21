21 Ağustos 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Haberler Galeri 3 kez evlenen Özcan Deniz'in ilk eşi bakın kim! Tam 10 yıl sürdü! Meğer biricik oğlunun annesi...

3 kez evlenen Özcan Deniz'in ilk eşi bakın kim! Tam 10 yıl sürdü! Meğer biricik oğlunun annesi...

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem oluyor. Feyza Aktan ile olaylı biten evliliği sonrası mutluluğu kendisinden 24 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar'da bulmuştu. Deniz, son olarak çocuk itirafıyla gündem oldu. Tüm bunların ardından daha önce 3 evlilik yapan oyuncunun ilk eşi de merak edildi. Özcan Deniz, Feyza Aktan ve Samar Dadgar'dan önce bakın kiminle evliymiş...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.08.2024 13:30 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 13:30
3 kez evlenen Özcan Deniz’in ilk eşi bakın kim! Tam 10 yıl sürdü! Meğer biricik oğlunun annesi...

Mert Yazıcıoğlu, Özgü Namal, Mert Turak gibi başarılı oyuncularla kamera karşısına geçen Özcan Deniz, özel hayatıyla dikkat çekmeye devam ediyor...

3 kez evlenen Özcan Deniz’in ilk eşi bakın kim! Tam 10 yıl sürdü! Meğer biricik oğlunun annesi...

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, oğlunun annesi Feyza Aktan'dan boşanmasının hemen ardından, aradığı mutluluğu kendisinden yaşça küçük İranlı modacı Samar Dadgar'da buldu.

3 kez evlenen Özcan Deniz’in ilk eşi bakın kim! Tam 10 yıl sürdü! Meğer biricik oğlunun annesi...

Geçtiğimiz Ocak ayında kendisinden 24 yaş küçük Samar Dadgar'la sessiz sedasız evlenen Deniz, son olarak çocuk itirafıyla gündem oldu.

3 kez evlenen Özcan Deniz’in ilk eşi bakın kim! Tam 10 yıl sürdü! Meğer biricik oğlunun annesi...

'ONLAR GENÇKEN BEN YAŞLI OLMAK İSTEMİYORUM'

Özcan Deniz; "53 yaşındayım. Eşim Samar ve oğlum benim canım. Kaç sene daha onlara eşlik ederim bilmiyorum. Onlar gençken ben yaşlı olmak istemiyorum. O yüzden de bir çocuk daha dünyaya getirip o 10 yaşlarındayken ben 70'lerime dayanmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

3 kez evlenen Özcan Deniz’in ilk eşi bakın kim! Tam 10 yıl sürdü! Meğer biricik oğlunun annesi...

Tüm bunların ardından Özcan Deniz'in eski eşleri merak edilip araştırılmaya başlandı.