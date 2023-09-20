Alina Boz ve Umut Evirgen’den jet hızıyla nikah! Düğün tarihi ve detayları belli oldu

Güzel oyuncu Alina Boz, Mithat Can Özer ile 4 yıllık ilişkisini noktaladıktan kısa bir süre sonra Umut Evirgen ile yeni bir aşka yelken açmıştı. İlişkileri doludizgin devam eden çift, jet hızıyla evlilik kararı aldı. Paris'teki evlilik teklifinin ardından Alina Boz'u ailesinden isteyen Umut Evirgen düğün için de hızlı davrandı. Düğün tarihi ve detayları ortaya çıktı.