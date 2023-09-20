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Haberler Galeri Alina Boz ve Umut Evirgen’den jet hızıyla nikah! Düğün tarihi ve detayları belli oldu

Alina Boz ve Umut Evirgen’den jet hızıyla nikah! Düğün tarihi ve detayları belli oldu

Güzel oyuncu Alina Boz, Mithat Can Özer ile 4 yıllık ilişkisini noktaladıktan kısa bir süre sonra Umut Evirgen ile yeni bir aşka yelken açmıştı. İlişkileri doludizgin devam eden çift, jet hızıyla evlilik kararı aldı. Paris'teki evlilik teklifinin ardından Alina Boz'u ailesinden isteyen Umut Evirgen düğün için de hızlı davrandı. Düğün tarihi ve detayları ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 20.09.2023 08:54 Güncelleme Tarihi: 20.09.2023 08:56
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Alina Boz ve Umut Evirgen’den jet hızıyla nikah! Düğün tarihi ve detayları belli oldu

Uzun yıllar Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşayan ve Alina Boz, ilişkisini son verdikten kısa bir süre sonra çapkınlıklarıyla bilinen işletmeci Umut Evirgen ile yeni bir aşka yelken açmıştı...

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Alina Boz ve Umut Evirgen’den jet hızıyla nikah! Düğün tarihi ve detayları belli oldu

Ayrılığı fırsat bilen Umut Evirgen, uzun süredir markajında olan Alina Boz ile yakınlaşmayı başarmıştı, öyle ki çiçeği burnunda aşıklar henüz ilişkilerinin başında evlilik kararı aldı.

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Alina Boz ve Umut Evirgen’den jet hızıyla nikah! Düğün tarihi ve detayları belli oldu

Daha önce Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun, Serenay Sarıkaya gibi birçok ünlüyle aşk yaşayan Umut Evirgen, Alina Boz'a fena tutuldu!

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Alina Boz ve Umut Evirgen’den jet hızıyla nikah! Düğün tarihi ve detayları belli oldu

Temmuz ayından beri birlikte olan çift evleniyor!

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Alina Boz ve Umut Evirgen’den jet hızıyla nikah! Düğün tarihi ve detayları belli oldu

Ünlü yönetmen ve işletmeci Umut Evirgen, güzel oyuncu Alina Boz'a geçen ay gittikleri Paris'te evlilik teklifi etti.