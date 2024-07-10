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80'lerin yıldızı Ayşe Mine'den üzen haber! 'Dualarınızı eksik etmeyin'

80'li yılların unutulmaz seslerinden Ayşe Mine, 'Erkek Milleti' ve 'Yemin mi Ettin' gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Ayşe Mine, bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu. Yıllardır gözlerden uzak bir yaşam süren sanatçıdan gelen haber, sevenlerini üzdü. Onur Akay, şimdilerde 63 yaşında olan Mine'nin son sağlık durumunu "Dualarınızı eksik etmeyin" diyerek paylaştı.

ahaber.com.tr
Giriş: 10.07.2024 15:31 Güncelleme: 10.07.2024 15:31
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80’lerin yıldızı Ayşe Mine’den üzen haber! ’Dualarınızı eksik etmeyin’

Ayşe Mine, müzik kariyerine 16 yaşında çıkardığı ilk 45'lik plağıyla adım atmış ve "Demek Ki Öyle" isimli şarkısıyla tanınmıştı.

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80’lerin yıldızı Ayşe Mine’den üzen haber! ’Dualarınızı eksik etmeyin’

Daha sonra seslendirdiği 'Erkek Milleti' ve 'Yemin mi Ettin' gibi şarkılarla Türk pop müziğinde iz bıraktı.

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80’lerin yıldızı Ayşe Mine’den üzen haber! ’Dualarınızı eksik etmeyin’

80'li yılların popüler isimlerinden olan şarkıcı, uzun bir süre önce gözlerden uzak bir yaşam tercih ederek kameralardan uzaklaştı.

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80’lerin yıldızı Ayşe Mine’den üzen haber! ’Dualarınızı eksik etmeyin’

Bir döneme damga vuran Ayşe Mine, üzücü bir haberle gündeme geldi.

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80’lerin yıldızı Ayşe Mine’den üzen haber! ’Dualarınızı eksik etmeyin’

Onur Akay, şimdilerde 63 yaşında olan sanatçının son sağlık durumunu "Dualarınızı eksik etmeyin" diyerek paylaştı.