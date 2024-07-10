80'lerin yıldızı Ayşe Mine'den üzen haber! 'Dualarınızı eksik etmeyin'

80'li yılların unutulmaz seslerinden Ayşe Mine, 'Erkek Milleti' ve 'Yemin mi Ettin' gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Ayşe Mine, bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu. Yıllardır gözlerden uzak bir yaşam süren sanatçıdan gelen haber, sevenlerini üzdü. Onur Akay, şimdilerde 63 yaşında olan Mine'nin son sağlık durumunu "Dualarınızı eksik etmeyin" diyerek paylaştı.