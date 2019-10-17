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80 yaşındaki Amerikalı ile evlenen Meltem Miraloğlu bebek sahibi olmak için harekete geçti
Hayat Devam Ediyor'da canlandırdığı çocuk gelin karakteriyle tanınan Meltem Miraloğlu, 80 yaşındaki Amerikalı ile yaptığı evlilikle gündeme gelmişti. Kendisini evlat edinen Patrick'le yaptığı evliliğin gürültüsü henüz geçmemişken Miraloğlu'ndan şaşırtan bir haber daha geldi. Miraloğlu'nun bebek sahibi olabilmek için tüp bebek tedavisine başladığı öğrenildi.
Giriş Tarihi: 17.10.2019 16:37 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 16:38
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