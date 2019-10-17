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80 yaşındaki Amerikalı ile evlenen Meltem Miraloğlu bebek sahibi olmak için harekete geçti

Hayat Devam Ediyor'da canlandırdığı çocuk gelin karakteriyle tanınan Meltem Miraloğlu, 80 yaşındaki Amerikalı ile yaptığı evlilikle gündeme gelmişti. Kendisini evlat edinen Patrick'le yaptığı evliliğin gürültüsü henüz geçmemişken Miraloğlu'ndan şaşırtan bir haber daha geldi. Miraloğlu'nun bebek sahibi olabilmek için tüp bebek tedavisine başladığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 17.10.2019 16:37 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 16:38
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80 yaşındaki Amerikalı ile evlenen Meltem Miraloğlu bebek sahibi olmak için harekete geçti

2015 yılında yayınlanan 'Hayat Devam Ediyor' dizisinde çocuk yaşta kendisinden yaşça büyük bir adamla evlendirilen 'çocuk gelin' rolüyle adından söz ettiren Meltem Miraloğlu'nun evliliği magazin gündemine bomba gibi düştü.

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80 yaşındaki Amerikalı ile evlenen Meltem Miraloğlu bebek sahibi olmak için harekete geçti

32 yaşındaki Miraloğlu, kendisinden 48 yaş büyük Patrick isimli Amerikalı adam ile evlendi. Çok tartışılan haberin ardından sessizliğini bozan oyuncu Miraloğlu, çok konuşulan açıklamalara imza attı.

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80 yaşındaki Amerikalı ile evlenen Meltem Miraloğlu bebek sahibi olmak için harekete geçti

'BİZİMKİSİ İLK GÖRÜŞTE AŞK'

"Yaş farkı sorun değil. Onun çok genç bir kalbi var." diyen Miraloğlu, şöyle konuştu: Serveti ve Amerikan vatandaşlığı umrumda değil. Bizimkisi ilk görüşte aşk. Evlilik teklifi çok romantikti, her kadın 'evet' der.

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80 yaşındaki Amerikalı ile evlenen Meltem Miraloğlu bebek sahibi olmak için harekete geçti

Ama bu teklifin nasıl gerçekleştiği bize kalsın. Ben mutluyum, benim tercihim. Özel hayatımla ilgili kamuoyundan bu konuda saygı bekliyorum. Meltem Miraloğlu'nun sürpriz bir karar daha aldığı ortaya çıktı.

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80 yaşındaki Amerikalı ile evlenen Meltem Miraloğlu bebek sahibi olmak için harekete geçti

BEBEK HABERİ BOMBA ETKİSİ YARATTI

2. Sayfa'da yer alan habere göre; Miraloğlu, 80 yaşındaki eşinden hamile kalabilmek için tüp bebek tedavisi görüyor.