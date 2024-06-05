05 Haziran 2024, Çarşamba
10 yıllık evlilik tek celsede bitmişti! Fatih Terim'in kızı Buse Terim ilk kez konuştu! Boşanmanın ardından Volkan Bahçekapılı...
Türk futbolunun önemli isimlerinden Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, sürpriz bir ayrılık kararıyla gündeme gelmişti. 2014 yılında dünya evine giren Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı, 10 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak bitirdi. İki çocuk annesi Buse Terim ise bir etkinlikte basın basın mensuplarının sorularına yanıt verdi. İşte Volkan Bahçekapılı'nın eski eşi Buse Terim'den açıklama...
Giriş Tarihi: 05.06.2024 09:21
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