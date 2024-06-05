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10 yıllık evlilik tek celsede bitmişti! Fatih Terim'in kızı Buse Terim ilk kez konuştu! Boşanmanın ardından Volkan Bahçekapılı...

Türk futbolunun önemli isimlerinden Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, sürpriz bir ayrılık kararıyla gündeme gelmişti. 2014 yılında dünya evine giren Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı, 10 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak bitirdi. İki çocuk annesi Buse Terim ise bir etkinlikte basın basın mensuplarının sorularına yanıt verdi. İşte Volkan Bahçekapılı'nın eski eşi Buse Terim'den açıklama...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.06.2024 09:21
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10 yıllık evlilik tek celsede bitmişti! Fatih Terim’in kızı Buse Terim ilk kez konuştu! Boşanmanın ardından Volkan Bahçekapılı...

Sezon başında Yunanistan'ın Panathinaikos takımını çalıştırmaya başlayan Fatih Terim'in küçük kızı Buse Terim Bahçekapılı, 2014 yılında muhteşem bir düğünle evlendiği Volkan Bahçekapılı ile boşanmıştı.

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10 yıllık evlilik tek celsede bitmişti! Fatih Terim’in kızı Buse Terim ilk kez konuştu! Boşanmanın ardından Volkan Bahçekapılı...

Ünlü çift ilk çocukları Nil'i 2016'da, ikinci kızları Naz'ı ise 2018'de kucaklarına almıştı.

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10 yıllık evlilik tek celsede bitmişti! Fatih Terim’in kızı Buse Terim ilk kez konuştu! Boşanmanın ardından Volkan Bahçekapılı...

2 çocuk sahibi ünlü çift, geçen mart ayında 10 yıllık evliliklerini sonlandırdı. Boşanmaya karar veren ikili, üç dava açıp hedef şaşırttı.

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10 yıllık evlilik tek celsede bitmişti! Fatih Terim’in kızı Buse Terim ilk kez konuştu! Boşanmanın ardından Volkan Bahçekapılı...

3 DAVA TAKTİĞİ

İstanbul 3. Aile Mahkemesi'ne 25 Mart'ta üç ayrı boşanma davası açan ikili, İstanbul Adliyesi'ndeki duruşmaya katılmadı ve dava ertelendi. Ancak burada açılan boşanma davalarının hedef şaşırtmak amaçlı olduğu ortaya çıktı. İkili, Marmara- Ereğlisi Adliye'sinde anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

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10 yıllık evlilik tek celsede bitmişti! Fatih Terim’in kızı Buse Terim ilk kez konuştu! Boşanmanın ardından Volkan Bahçekapılı...

Ayrılık sonrası Buse Terim, Instagram hesabından bir paylaşımda bulunmuştu.

Terim paylaşımında şu ifadeleri yer verdi:

"Uzlaşarak çözemeyeceğimizi anladığımız anlaşmazlıklar nedeniyle evliliğimizi bitirme kararı aldık. Evliliğimizin bize hediyesi kızlarımız, daima önceliğimiz olacak. Bu zor geçiş sürecinde ailemizin özellikle de çocuklarımızın mahremiyetine göstereceğiniz hassasiyet için şimdiden teşekkür ederiz."