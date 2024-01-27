27 Ocak 2024, Cumartesi
Kemal Sunal efsanesi Kapıcılar Kralı'nın İbram'ı bakın nasıl değişti! Yeşilçam'ın minik yıldızı yıllar sonra...
Usta sanatçı Kemal Sunal'ın en sevilen filmlerinden biri olan "Kapıcılar Kralı," tekrarlarıyla izleyenleri kahkahaya boğuyor. Filmin minik yıldızları da izleyicileri şaşırtacak bir değişim geçirdi. Aradan geçen 47 yılda, Kapıcılar Kralı'nın İbram'ı olarak hafızalara kazınan çocuk oyuncusu, şimdilerde 60'lı yaşlara gelmiş durumda. İşte Kapıcılar Kralı'nın İbram'ının son hali...
Giriş Tarihi: 27.01.2024 09:13 Güncelleme Tarihi: 27.01.2024 09:13
- 1
- 95
- 2
- 95
- 3
- 95
- 4
- 95
- 5
- 95