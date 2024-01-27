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Kemal Sunal efsanesi Kapıcılar Kralı'nın İbram'ı bakın nasıl değişti! Yeşilçam'ın minik yıldızı yıllar sonra...

Usta sanatçı Kemal Sunal'ın en sevilen filmlerinden biri olan "Kapıcılar Kralı," tekrarlarıyla izleyenleri kahkahaya boğuyor. Filmin minik yıldızları da izleyicileri şaşırtacak bir değişim geçirdi. Aradan geçen 47 yılda, Kapıcılar Kralı'nın İbram'ı olarak hafızalara kazınan çocuk oyuncusu, şimdilerde 60'lı yaşlara gelmiş durumda. İşte Kapıcılar Kralı'nın İbram'ının son hali...

Giriş Tarihi: 27.01.2024 09:13 Güncelleme Tarihi: 27.01.2024 09:13
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Kemal Sunal efsanesi Kapıcılar Kralı’nın İbram’ı bakın nasıl değişti! Yeşilçam’ın minik yıldızı yıllar sonra...

Yeşilçam'ın efsaneleşmiş filmlerinden biri olan "Kapıcılar Kralı," içerisinde barındırdığı unutulmaz karakterlerle Türk sinemasının kalbinde özel bir yer edinmiştir. Filmin, Kemal Sunal'ın canlandırdığı Seyit karakterinin oğlu İbram'ını canlandıran Hüsnü Yıldız, o dönemin en çok konuşulan oyuncularından biri olmuştu. İşte şimdilerde 60'lı yaşlarında olan Hüsnü Yıldız'ın son hali...

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Kemal Sunal efsanesi Kapıcılar Kralı’nın İbram’ı bakın nasıl değişti! Yeşilçam’ın minik yıldızı yıllar sonra...

Türkiye'yi güldüren adam Kemal Sunal'ın en sevilen filmleri arasında hiç kuşkusuz Kapıcılar Kralı da ilk sıralarda yer alır. Yönetmenliğini Zeki Ökten'in yaptığı, senaryosunu da Umur Bugay'ın yazdığı Kapıcılar Kralı tekrarlarıyla kahkahaya boğmaya devam ediyor.

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Kemal Sunal efsanesi Kapıcılar Kralı’nın İbram’ı bakın nasıl değişti! Yeşilçam’ın minik yıldızı yıllar sonra...

1976 yapımı film aradan geçen 47 yılda hala severek izleniyor. Kapıcılar Kralı'nda usta sanatçı Kemal Sunal uyanık kapıcı Seyit'e hayat vermişti. Filmde babasına yardım eden ve hafızalara kazınan repliklerin baş kahramanı olan İbram şimdilerde 60'lı yaşlarında.

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Kemal Sunal efsanesi Kapıcılar Kralı’nın İbram’ı bakın nasıl değişti! Yeşilçam’ın minik yıldızı yıllar sonra...

Son hali merak konusu olan Kapıcılar Kralı'nın İbram'ı öyle bir değişmiş ki tanımak imkansız...

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Kemal Sunal efsanesi Kapıcılar Kralı’nın İbram’ı bakın nasıl değişti! Yeşilçam’ın minik yıldızı yıllar sonra...

Bülent Kayabaş