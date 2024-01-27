Kemal Sunal efsanesi Kapıcılar Kralı’nın İbram’ı bakın nasıl değişti! Yeşilçam’ın minik yıldızı yıllar sonra...

Yeşilçam'ın efsaneleşmiş filmlerinden biri olan "Kapıcılar Kralı," içerisinde barındırdığı unutulmaz karakterlerle Türk sinemasının kalbinde özel bir yer edinmiştir. Filmin, Kemal Sunal'ın canlandırdığı Seyit karakterinin oğlu İbram'ını canlandıran Hüsnü Yıldız, o dönemin en çok konuşulan oyuncularından biri olmuştu. İşte şimdilerde 60'lı yaşlarında olan Hüsnü Yıldız'ın son hali...