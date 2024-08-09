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Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızı Zeynep Koçak'ın son haline bakın! Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi...

Çok Güzel Hareketler Bunlar programı ile geniş kitlelere adını duyuran Zeynep Koçak, döneminde oyuncu Oğuzhan Koç ile ilişki yaşıyordu. Ancak, bu ilişki sona erdikten sonra Oğuzhan Koç, yeni bir aşka yelken açmıştı. Zeynep Koçak ise bu süreçten sonra yaptırdığı estetik operasyonlarıyla sık sık gündeme gelmeye başladı. Koçak, yıllar içince öyle bir değişti ki gören tanıyamadı. İşte Zeynep Koçak'ın son hali...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.08.2024 16:52 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 16:52
Çok Güzel Hareketler Bunlar’ın yıldızı Zeynep Koçak’ın son haline bakın! Oğuzhan Koç’un eski sevgilisi...

Çok Güzel Hareketler Bunlar programının eski yıldızlarından Zeynep Koçak, son haliyle yeniden gündemde...

Çok Güzel Hareketler Bunlar’ın yıldızı Zeynep Koçak’ın son haline bakın! Oğuzhan Koç’un eski sevgilisi...

Uzun bir süredir ekranda görünmeyen oyuncu, şimdilerde sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiriyor.

Çok Güzel Hareketler Bunlar’ın yıldızı Zeynep Koçak’ın son haline bakın! Oğuzhan Koç’un eski sevgilisi...

Koçak, yaptırdığı estetik operasyonlarının yanı sıra sık sık değiştirdiği saç modeliyle de dikkat çekiyor.

Çok Güzel Hareketler Bunlar’ın yıldızı Zeynep Koçak’ın son haline bakın! Oğuzhan Koç’un eski sevgilisi...

Oğuzhan Koç ile bir dönem aşk yaşayan Koçak'ın son halini görenler ise, "Tanıyamadım", "Bambaşka biri olmuş", "Evrim geçirmiş" gibi yorumlarda bulunuyor.

Çok Güzel Hareketler Bunlar’ın yıldızı Zeynep Koçak’ın son haline bakın! Oğuzhan Koç’un eski sevgilisi...

İşte başta Zeynep Koçak olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri...