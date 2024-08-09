09 Ağustos 2024, Cuma
Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızı Zeynep Koçak'ın son haline bakın! Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi...
Çok Güzel Hareketler Bunlar programı ile geniş kitlelere adını duyuran Zeynep Koçak, döneminde oyuncu Oğuzhan Koç ile ilişki yaşıyordu. Ancak, bu ilişki sona erdikten sonra Oğuzhan Koç, yeni bir aşka yelken açmıştı. Zeynep Koçak ise bu süreçten sonra yaptırdığı estetik operasyonlarıyla sık sık gündeme gelmeye başladı. Koçak, yıllar içince öyle bir değişti ki gören tanıyamadı. İşte Zeynep Koçak'ın son hali...
Giriş Tarihi: 09.08.2024 16:52 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 16:52