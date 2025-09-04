04 Eylül 2025, Perşembe

68 yaşında yıllara meydan okuyor! İşte Zuhal Olcay'ın gençlik sırrı...

Hem sahnede hem de kamera önünde uzun yıllardır emek veren 67 yaşındaki Zuhal Olcay, enerjisi ve duruşuyla adeta yıllara meydan okuyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme gelen usta sanatçı, son olarak verdiği konser sonrası yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Olcay, genç ve dinamik görüntüsünün sırrını dinleyicilerle paylaştı.

Giriş Tarihi: 04.09.2025 11:09 Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 11:09
Son olarak Alp Navruz ve İlayda Alişan'ın başrolünde olduğu Piyasa dizisinde "Keriman" rolüyle izleyici karşısına çıkan Zuhal Olcay, şarkıcılık kimliğiyle de dikkat çekiyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı olan Olcay, Gömeç'te düzenlenen 4. Kültür Sanat Barış Festivali'nde sahne aldı. Sanatçı, yaklaşık 15 bin kişiye şarkılarını seslendirdi.

GENÇ GÖRÜNTÜSÜNÜN SIRRI

Genç görünmenin sırrını veren ve yıllara meydan okuyan 68 yaşındaki Olcay, "Bir yazı okudum; olduğundan daha genç görünen insanların genç görünme nedeni jimnastik, beslenme, estetik o şu bu tabii ki onlar çok faydalı ama, onlardan ziyade içlerinde taşıdıkları enerji diyordu.

Bir baktım ki ben de var. Yüzümle ilgili bakımıma çok özen gösteriyorum. Dolgu kullanmıyorum, dolgu yüzü büyütüyor, genişletiyor ve kötü duruyor.

Enerjime çok inanıyorum. İnsanın iç enerjisinin bir kişiyi dinç tuttuğuna çok inanıyorum" dedi.

'Don Quixote' (Don Kişot) oyunuyla izleyici karşısına çıkacak sanatçı, "Tiyatro bana enerji veriyor. Ben de tiyatroya enerji veriyorum" diye konuştu.

