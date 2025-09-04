68 yaşında yıllara meydan okuyor! İşte Zuhal Olcay’ın gençlik sırrı...

GENÇ GÖRÜNTÜSÜNÜN SIRRI

Genç görünmenin sırrını veren ve yıllara meydan okuyan 68 yaşındaki Olcay, "Bir yazı okudum; olduğundan daha genç görünen insanların genç görünme nedeni jimnastik, beslenme, estetik o şu bu tabii ki onlar çok faydalı ama, onlardan ziyade içlerinde taşıdıkları enerji diyordu.