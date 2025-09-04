04 Eylül 2025, Perşembe
68 yaşında yıllara meydan okuyor! İşte Zuhal Olcay'ın gençlik sırrı...
Hem sahnede hem de kamera önünde uzun yıllardır emek veren 67 yaşındaki Zuhal Olcay, enerjisi ve duruşuyla adeta yıllara meydan okuyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme gelen usta sanatçı, son olarak verdiği konser sonrası yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Olcay, genç ve dinamik görüntüsünün sırrını dinleyicilerle paylaştı.
