28 Şubat 2024, Çarşamba
İş insanı Murat Özdemir'le evlenen Ebru Gündeş'ten ilk paylaşım geldi! Düğün konvoyu görüntüsü olay oldu
Dördüncü kez gelin olan şarkıcı Ebru Gündeş, iş insanı Murat Özdemir ile Dubai'de evlendi. Gündeş eşiyle çekildiği düğün fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Ayrıca nikahtan önce çekilen konvoy görüntülerinde Gündeş'in üstü açık arabadan el salladığı görüldü. Yıllarca ilişkisini gizleyen Gündeş, düğünden sonra ilk paylaşımını yaptı.
Giriş Tarihi: 28.02.2024 09:36 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 09:36
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