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Haberler Galeri İş insanı Murat Özdemir'le evlenen Ebru Gündeş'ten ilk paylaşım geldi! Düğün konvoyu görüntüsü olay oldu

İş insanı Murat Özdemir'le evlenen Ebru Gündeş'ten ilk paylaşım geldi! Düğün konvoyu görüntüsü olay oldu

Dördüncü kez gelin olan şarkıcı Ebru Gündeş, iş insanı Murat Özdemir ile Dubai'de evlendi. Gündeş eşiyle çekildiği düğün fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Ayrıca nikahtan önce çekilen konvoy görüntülerinde Gündeş'in üstü açık arabadan el salladığı görüldü. Yıllarca ilişkisini gizleyen Gündeş, düğünden sonra ilk paylaşımını yaptı.

Giriş Tarihi: 28.02.2024 09:36 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 09:36
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İş insanı Murat Özdemir’le evlenen Ebru Gündeş’ten ilk paylaşım geldi! Düğün konvoyu görüntüsü olay oldu

Uzun bir aradan sonra gönlünü Murat Özdemir'e kaptıran Ebru Gündeş, sosyal medyada günün en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. İki yıl önce tanıştığı Özdemir ile Dubai'de evlenen ünlü isim, düğün fotoğraflarıyla gündem olurken, Gündeş'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.

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İş insanı Murat Özdemir’le evlenen Ebru Gündeş’ten ilk paylaşım geldi! Düğün konvoyu görüntüsü olay oldu

Reza Zarrab ile evliliğinden Alara adında bir kızı olan Ebru Gündeş, 4. kez gelin oldu. Ebru Gündeş ile Murat Özdemir'in nikah öncesi görüntüleri ortaya çıktı.

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İş insanı Murat Özdemir’le evlenen Ebru Gündeş’ten ilk paylaşım geldi! Düğün konvoyu görüntüsü olay oldu

Ayrıca nikahtan önce çekilen konvoy görüntülerinde Gündeş'in üstü açık arabadan el salladığı görüldü.

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İş insanı Murat Özdemir’le evlenen Ebru Gündeş’ten ilk paylaşım geldi! Düğün konvoyu görüntüsü olay oldu

Bu görüntüler sosyal medyada büyük yankı buldu.

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İş insanı Murat Özdemir’le evlenen Ebru Gündeş’ten ilk paylaşım geldi! Düğün konvoyu görüntüsü olay oldu

Gündeş, düğünden sonra ilk paylaşımını yaptı.